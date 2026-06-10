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deschide.md logodeschide
10 Iunie 2026, 09:58
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Statul ar putea oferi sprijin localităților afectate de ploi, după evaluarea pagubelor

Localitățile afectate de ploile abundente vor putea primi sprijin financiar din partea statului, după evaluarea oficială a pagubelor.

Statul ar putea oferi sprijin localităților afectate de ploi, după evaluarea pagubelor.
Statul ar putea oferi sprijin localităților afectate de ploi, după evaluarea pagubelor.

O spune președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, care precizează că autoritățile centrale vor interveni doar după ce administrațiile publice locale vor epuiza resursele financiare proprii destinate situațiilor excepționale, transmite IPN cu referire la deschide.md.

Radu Marian a menționat că autoritățile locale trebuie să facă o evaluare și să vină cu o solicitare către autoritățile centrale, însă nu înainte de a aloca resursele locale dedicate situațiilor excepționale. 

„După ce se epuizează resursele locale, se vine cu solicitări către autoritățile centrale”, a declarat deputatul PAS în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la ExclusivTV.

Potrivit lui, sprijinul financiar din partea statului va fi acordat doar după verificarea și confirmarea pagubelor de către comisiile abilitate, pentru a asigura utilizarea eficientă a banilor publici. El a subliniat că alocarea fondurilor nu se face imediat după producerea intemperiilor, ci după finalizarea procedurilor de evaluare, pentru a preveni eventualele abuzuri.

Deputatul a precizat că executivul este pregătit să acorde sprijin financiar localităților afectate, însă așteaptă documentarea și raportarea oficială a daunelor produse de intemperii. „Guvernul este în așteptarea cererilor din partea autorităților publice locale. Există disponibilitate de a oferi resurse financiare, doar că trebuie să fie constatate pagubele”, a mai spus Radu Marian.

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