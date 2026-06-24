Starea de alertă în sectorul energetic a încetat.

Începând cu 24 iunie, în Republica Moldova a încetat oficial starea de alertă în sectorul energetic, instituită la 25 aprilie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile au anunțat că nu vor prelungi starea de alertă, deoarece analiza riscurilor arată că nu este necesar să se mențină regimul special în sectorul energetic, informează protv.md.

Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), după anularea stării va începe pregătirea unui raport complex privind măsurile adoptate și eficiența acestora. Documentul va fi publicat ulterior.

De asemenea, centrul a subliniat că în prezent situația din sectorul energetic rămâne sub controlul permanent al organelor competente, conform legislației în vigoare.

Stare de alertă în sectorul energetic a fost declarată după deconectarea liniei de înaltă tensiune Isaccea – Vulcănești, una dintre cele mai importante pentru sistemul energetic al țării.

Linia a fost scoasă din funcțiune în seara zilei de 23 martie, după atacuri cu drone asupra obiectivelor infrastructurii din sudul Ucrainei. Acest lucru a generat îngrijorări privind stabilitatea alimentării cu energie și a impus introducerea unor măsuri speciale pentru gestionarea riscurilor din domeniu.