Stamate cere transparență din partea Energocom și critică majorarea accizelor.

Lidera Mișcării Civice „Construim Încredere”, Olesea Stamate, a adresat o solicitare oficială companiei de stat Energocom.

Organizația cere publicarea datelor privind achizițiile de gaze naturale, pe fondul zvonurilor despre o posibilă nouă majorare a tarifelor. Fosta ministră a Justiției a criticat dur și Guvernul, care, în plină criză, se pregătește să majoreze accizele la motorină, transmite bani.md.

„Energia electrică se scumpește. Prețurile la motorină bat recorduri. În același timp, se discută deja despre o nouă majorare a tarifelor la gaze, deși cetățenii nici măcar nu au primit încă facturile pentru scumpirea precedentă”, a declarat Stamate.

Ea a amintit că, în urmă cu doar câteva săptămâni, prim-ministrul Vasile Tofan excludea o creștere a prețurilor la electricitate până la sfârșitul anului. „Astăzi, însă, ministrul Dorin Junghietu recunoaște că scumpirea este inevitabilă”, a subliniat lidera mișcării.

În opinia lui Stamate, conducerea țării ignoră pârghiile economice disponibile. „Se pune întrebarea: de ce statul nu utilizează instrumentele pe care le are? Are posibilitatea să reducă TVA-ul și accizele. Însă, în loc de asta, Cabinetul de miniștri intenționează să majoreze, începând cu 1 ianuarie, povara accizelor asupra combustibilului”, a menționat ea.

În apelul său, Mișcarea Civică solicită Energocom să facă publice informații privind patru puncte-cheie:

Furnizorii: de la cine anume a fost achiziționat gazul.

Volumele: ce cantitate de combustibil a fost achiziționată.

Logistica: cât costă transportarea resurselor energetice.

Stocarea: unde și la ce cost sunt păstrate rezervele.

„Data trecută, tarifele au crescut în condiții de secret total. Acum cerem transparență înainte de luarea oricăror decizii”, a concluzionat Stamate. „Situația de pe piețele internaționale nu este un motiv pentru a ascunde datele. Dacă, desigur, autoritățile chiar au ceva de ascuns”.

Solicitarea a fost întocmită în baza Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public. Potrivit documentului, întreprinderile din sectorul gazelor sunt obligate să ofere un răspuns în termen de 10 zile calendaristice (cu dreptul de a prelungi termenul cu încă 7 zile).