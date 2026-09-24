theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Septembrie 2026, 11:06
7 325
Copiază linkul
Link copiat

Spînu: Prețul mediu anual al gazului la bursă este acum de trei ori mai mic decât în 2022

Fostul ministru al Energiei, Andrei Spînu, a criticat solicitarea Energocom privind o nouă majorare a tarifului la gazele naturale.

Spînu: Prețul mediu anual al gazului la bursă este acum de trei ori mai mic decât în 2022.
Spînu: Prețul mediu anual al gazului la bursă este acum de trei ori mai mic decât în 2022.

El a cerut ca situația actuală din sectorul energetic să nu fie calificată drept „fără precedent”, comparând prețurile gazelor la bursa europeană TTF în anii 2022 și 2026.

„Am văzut solicitarea Energocom de majorare a tarifului. De asemenea, am văzut unele comentarii privind situația din sectorul energetic și nu am putut să nu-mi amintesc de anul 2022”, a scris Spînu.

Potrivit acestuia, prețurile actuale ale gazelor la bursă sunt semnificativ mai mici decât cele din 2022.

„Totuși, vă rog să nu mai folosiți declarații de genul „trecem printr-o perioadă fără precedent". Vă rog să comparați prețurile gazelor la bursă (TTF) din 2022 cu prețurile din 2026. Nu știu cum vor evolua prețurile în continuare, însă în această etapă prețul mediu anual este de trei ori mai mic”, a menționat fostul ministru.

Spînu a îndemnat, de asemenea, autoritățile și reprezentanții sectorului energetic să se concentreze asupra activității: „Să lucrăm!”

Solicitarea Energocom de revizuire a tarifului a fost depusă la ANRE pe 23 septembrie. Compania a explicat-o prin creșterea costului de achiziție a gazelor: de la solicitarea precedentă, piața europeană s-a scumpit cu 42,15%, iar cotațiile TTF au depășit 75 de euro/MWh. Dacă solicitarea va fi aprobată, noul tarif va constitui 26,25 lei. 

Între timp, șeful ANRE a declarat deja că nu poate garanta că acest preț nu va crește.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici