Spînu: Prețul mediu anual al gazului la bursă este acum de trei ori mai mic decât în 2022.

El a cerut ca situația actuală din sectorul energetic să nu fie calificată drept „fără precedent”, comparând prețurile gazelor la bursa europeană TTF în anii 2022 și 2026.

„Am văzut solicitarea Energocom de majorare a tarifului. De asemenea, am văzut unele comentarii privind situația din sectorul energetic și nu am putut să nu-mi amintesc de anul 2022”, a scris Spînu.

Potrivit acestuia, prețurile actuale ale gazelor la bursă sunt semnificativ mai mici decât cele din 2022.

„Totuși, vă rog să nu mai folosiți declarații de genul „trecem printr-o perioadă fără precedent". Vă rog să comparați prețurile gazelor la bursă (TTF) din 2022 cu prețurile din 2026. Nu știu cum vor evolua prețurile în continuare, însă în această etapă prețul mediu anual este de trei ori mai mic”, a menționat fostul ministru.

Spînu a îndemnat, de asemenea, autoritățile și reprezentanții sectorului energetic să se concentreze asupra activității: „Să lucrăm!”

Solicitarea Energocom de revizuire a tarifului a fost depusă la ANRE pe 23 septembrie. Compania a explicat-o prin creșterea costului de achiziție a gazelor: de la solicitarea precedentă, piața europeană s-a scumpit cu 42,15%, iar cotațiile TTF au depășit 75 de euro/MWh. Dacă solicitarea va fi aprobată, noul tarif va constitui 26,25 lei.

Între timp, șeful ANRE a declarat deja că nu poate garanta că acest preț nu va crește.