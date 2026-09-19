Spatari: Termenul pentru introducerea TVA de 20% la cumpărăturile online din străinătate ar putea fi amânat.

Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, Marcel Spatari, care a subliniat necesitatea amânării măsurii pentru a le permite operatorilor poștali să se pregătească.

Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, Marcel Spatari, care a subliniat necesitatea amânării acestei măsuri pentru pregătirea operatorilor poștali, relatează rupor.md

De la 1 octombrie 2026, în Republica Moldova se preconizează începerea aplicării TVA de 20% pentru cumpărăturile de pe platformele online internaționale, precum și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Aceste prevederi fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care a fost deja aprobat de Parlament în prima lectură și urmează să fie examinat în a doua lectură. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite integral de plata TVA la import.

Problema impozitării coletelor de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress provoacă discuții active în societate. Potrivit lui Marcel Spatari, scutirea acestor cumpărături de taxe pune comerțul local, obligat să achite TVA de 20%, în condiții inegale. Deputatul a menționat că fondurile colectate ajung în buget și sunt utilizate inclusiv pentru politicile sociale și salariile profesorilor, de aceea ar fi echitabil ca taxa să fie aplicată întregului consum.

Totodată, șeful Comisiei pentru economie nu este de acord cu afirmația potrivit căreia piețele online străine sunt utilizate în principal de cetățenii vulnerabili. Potrivit estimării sale, principalii utilizatori ai acestor platforme sunt persoane din clasa de mijloc și persoane înstărite, care aleg produsele chinezești datorită prețurilor reduse. Totodată, el a subliniat că aplicarea modificărilor necesită timp suplimentar pentru pregătirea logistică și operațională a operatorilor poștali.