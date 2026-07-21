Soarta noului tarif la gaz se va decide pe 24 iulie: ANRE a inclus subiectul pe ordinea de zi.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va examina vineri, 24 iulie, cererea companiei Energocom privind majorarea tarifului reglementat la gazele naturale.

Subiectul a fost deja inclus pe ordinea de zi a ședinței regulatorului.

Energocom propune majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii casnici conectați la rețelele de distribuție cu presiune joasă, de la 13,35 lei la 19,37 lei pe metru cub, fără TVA, transmite rupor.md.

Compania explică necesitatea revizuirii tarifului prin creșterea costului de achiziție a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și a volatilității ridicate a piețelor energetice internaționale.

Potrivit datelor Energocom, situația creată a dus la formarea unui deficit tarifar estimat la aproximativ 106 milioane lei.

Decizia finală privind solicitarea va fi luată de ANRE în cadrul ședinței programate pentru 24 iulie.