Slusari: Nemulțumirea fermierilor se poate transforma în proteste.

Micii și mijlocii producători agricoli din sectorul cerealier și oleaginos suferă tot mai mult din cauza creșterii cheltuielilor, datoriilor acumulate și incertitudinii privind subvențiile.

Cel puțin asta susține președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari. Potrivit acestuia, situația din agricultură este una dintre cele mai dificile din ultimii ani, iar nemulțumirea fermierilor ar putea degenera în proteste. Slusari a subliniat că apelul său este un „strigăt al sufletului”, scris în nume propriu, scrie agora.md.

„Motorina s-a scumpit cu 100% în nouă luni — de la 18 la 36 de lei, iar restituirea accizei către producătorii agricoli nici măcar nu este planificată. Costul îngrășămintelor a crescut cu aproximativ 40%. Autoritățile intenționează să majoreze cota TVA cu 50%. Majoritatea agricultorilor sunt împovărați de datorii enorme după câțiva ani consecutivi de secetă”, a declarat Alexandru Slusari.

O altă problemă semnalată de acesta ține de subvenții. Slusari susține că restanțele pentru anul 2025 se ridică la circa două miliarde de lei și menționează că nu se știe când vor fi achitate aceste mijloace.

Potrivit lui, în acest an agricultorii nu au primit subvenții.

Slusari indică, de asemenea, probleme logistice în regiune, inclusiv blocarea unor porturi de la Marea Neagră și creșterea cheltuielilor de transport.

În opinia sa, incertitudinea privind prelungirea licențierii importurilor contribuie la reducerea prețurilor de achiziție pe piața internă.

„Desigur, există soluții, iar agricultorii le-au propus în mod repetat public. Multe dintre ele nu necesită alocarea de resurse financiare. Mi se pare că autoritățile nu simt cât de tensionată este situația în rândul fermierilor, care se află la marginea prăpastiei”, a declarat Slusari.