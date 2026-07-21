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21 Iulie 2026, 09:01
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Slusari: Abaterile financiare ale Energocom nu pun în pericol compania

Abaterile financiare acumulate de compania „Energocom” nu pun în pericol stabilitatea sa financiară. Această opinie a fost exprimată de fostul director al întreprinderii și membru al consiliului, Alexandru Slusari.

Slusari: Abaterile financiare ale Energocom nu pun în pericol compania.
Slusari: Abaterile financiare ale Energocom nu pun în pericol compania.

Potrivit acestuia, revizuirea tarifului la gazul natural trebuia făcută fără grabă și respectând strict procedura stabilită.

„Din martie, tendința pe piață era clară, aceasta rămâne foarte volatilă. Cu câteva săptămâni în urmă, prețul gazului era în jur de 44 de euro pe MWh, acum este mult mai mare. Era necesar să ne adunăm, să analizăm situația, să modelăm diverse scenarii. Poate piața s-ar fi liniștit”, a declarat Slusari.

El a menționat că, cel mai probabil, tariful tot ar fi trebuit majorat, însă mai întâi trebuiau făcute calculele corespunzătoare.

„Cel mai probabil, tariful ar fi fost revizuit în creștere, dar cât anume trebuia calculat. Scenariul care se realizează acum nu este cel mai bun. Nu a existat nicio urgență”, a subliniat el.

Totodată, Slusari a asigurat că abaterile tarifare existente nu prezintă risc pentru situația financiară a „Energocom”.

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