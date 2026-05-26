Situația financiară a Metalferos continuă să se agraveze.

Anul trecut, întreprinderea controlată de stat a înregistrat o cifră de afaceri de 437,76 milioane lei — cu aproximativ 59% mai mult decât în 2024, însă acest indicator rămâne semnificativ mai scăzut față de rezultatele din urmă cu 4–5 ani, informează Mold-Street.

În același timp, pierderile din 2025 au fost de aproximativ 26,8 milioane lei, crescând cu peste 3 milioane lei comparativ cu 2024. Datele arată că ultima dată compania a obținut profit în 2021 și de patru ani nu plătește dividende statului, iar pierderile acumulate în perioada 2022–2025 au depășit 105 milioane lei. Totuși, activele companiei depășesc în continuare suma pierderilor.

Conducerea Metalferos evaluează situația actuală ca fiind o „problemă semnificativă, care pune serios la îndoială capacitatea companiei de a-și continua activitatea”.

Anterior, administrația companiei a anunțat că caută noi piețe de desfacere, principalele direcții pentru exportul de fier vechi fiind Turcia și Uzina metalurgică de la Râbnița (MMZ), iar pentru metalele neferoase — România și alte țări din UE, Turcia și Ucraina.

În 2024, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a promovat o inițiativă controversată privind introducerea unui monopol fiscal asupra exportului de metale feroase și neferoase prin Metalferos. Totuși, această inițiativă nu a primit sprijin și a fost criticată de experți și structurile de stat. În special, Consiliul Concurenței a declarat că un astfel de statut va duce la eliminarea concurenței și închiderea pieței pentru alte companii.

De asemenea, testul de stres al companiei a arătat că Metalferos se confruntă cu dificultăți financiare și operaționale persistente.

Ca urmare a analizei, Ministerul Finanțelor a remarcat că rentabilitatea întreprinderii se află la nivel de stres. Instituția a subliniat că atât în scenariul de bază, cât și în cel de stres, compania rămâne într-o poziție stabilă de pierdere.

În plus, prognozele indică continuarea profitabilității negative în viitor din cauza scăderii marjei și creșterii cheltuielilor financiare. În cazul lipsei unei recapitalizări sau a unei strategii de redresare, situația financiară a companiei ar putea continua să se deterioreze.

Profil Metalferos SA

Fondată în iulie 1995.

Capital social — 3.590.420 lei.

Acționar principal: Agenția Proprietății Publice — 78,28%.

De asemenea, acționar — Ala Volc (5,13%).

Administrator — Petru Bondari.