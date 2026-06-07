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rupor.md logorupor
7 Iunie 2026, 08:25
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Sistemul de încălzire din Chișinău va fi modernizat: Locatarii vor putea economisi până la 30% la facturi

În Capitală a fost lansat un proiect amplu de eficiență energetică, care va viza direct peste 500.000 de consumatori de energie termică.

Sistemul de încălzire din Chișinău va fi modernizat: Locatarii vor putea economisi până la 30% la facturi.
Sistemul de încălzire din Chișinău va fi modernizat: Locatarii vor putea economisi până la 30% la facturi.

În cadrul acestui program, majoritatea blocurilor cu mai multe etaje vor fi trecute la un sistem modern de distribuție a căldurii și vor fi instalate mii de puncte termice individuale, informează Ministerul Energiei, transmite rupor.md.

În prezent, după cum notează instituția, majoritatea clădirilor rezidențiale conectate la încălzirea centralizată folosesc încă vechile sisteme verticale de distribuție, proiectate în perioada sovietică.

Problema principală a acestor sisteme constă în faptul că ele nu permit reglarea temperaturii căldurii în apartamentul individual sau monitorizarea exactă a cantității de energie consumate de locatari. Din această cauză, plata pentru încălzire este încă calculată pe baza consumului total al întregii clădiri, ceea ce duce la o distribuție ineficientă a resurselor și la sume exagerate în facturi.

Pentru a rezolva această problemă, Ministerul Energiei începe modernizarea infrastructurii urbane. Proiectul prevede trecerea a 60% din blocurile cu mai multe etaje din Chișinău la un sistem orizontal de distribuție a agentului termic, considerat mult mai eficient. În plus, în 88% din clădirile rezidențiale ale Capitalei vor fi instalate 2.510 puncte termice individuale (PTI), ceea ce va permite o distribuție precisă și corectă a energiei termice în funcție de necesitățile fiecărei clădiri. Prin reducerea pierderilor de căldură, cetățenii vor putea economisi până la 30% din costurile facturilor la încălzire.

Pe lângă modernizarea sistemelor interne, în cadrul programului este planificată realizarea a 57 de proiecte pilot. Acestea vor viza izolarea termică completă a unor clădiri rezidențiale selectate și refacerea rețelelor termice primare, ceea ce va permite renovarea complexă a infrastructurii comunale uzate a orașului.

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