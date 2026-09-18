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logos-press.md logologos-press
18 Septembrie 2026, 12:52
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Sindicatele au depistat peste 3.500 de încălcări ale legislației muncii

Inspectorii de muncă au depistat, în primul semestru al anului 2026, peste 3.500 de încălcări ale legislației muncii și ale cerințelor de securitate și sănătate în muncă.

Sindicatele au depistat peste 3.500 de încălcări ale legislației muncii.
Sindicatele au depistat peste 3.500 de încălcări ale legislației muncii.

Aproximativ 90% dintre acestea țin anume de securitatea muncii.

În total, în această perioadă inspectorii au vizitat 120 de întreprinderi și instituții. Cele mai active controale au fost desfășurate în domeniul educației și sănătății, transmite logos-pres.md.

Printre problemele identificate se numără lipsa evaluării riscurilor profesionale, a instrucțiunilor și registrelor privind securitatea și sănătatea în muncă, a indicatoarelor de avertizare necesare, precum și a comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă. Au fost înregistrate și cazuri de instruire necorespunzătoare a angajaților. 

Aceste date au fost prezentate în cadrul ședinței Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. La ședință au fost discutate, de asemenea, măsurile de prevenire a riscurilor psihosociale, de asigurare a echilibrului dintre viața profesională și cea personală, precum și de stabilire a unor garanții suplimentare în cadrul contractelor colective de muncă. 

O atenție aparte în cadrul ședinței a fost acordată lucrătorilor din cultură. Chestiunile privind drepturile lor de muncă, condițiile de activitate și protecția socială au fost discutate în contextul declarării anului 2026 drept Anul lucrătorilor din cultură.

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