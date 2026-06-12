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rupor.md logorupor
12 Iunie 2026, 11:17
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SFS a amendat sute de proprietari care dau în chirie locuințe și a recalculat impozitele neachitate

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a verificat persoanele care oferă în chirie bunuri imobile. În urma controalelor, 274 de proprietari vor achita suplimentar la buget 344.600 de lei din impozite neachitate.

SFS a amendat sute de proprietari care dau în chirie locuințe și a recalculat impozitele neachitate.
SFS a amendat sute de proprietari care dau în chirie locuințe și a recalculat impozitele neachitate.

Totodată, cei care au încălcat legea au fost obligați să plătească penalități în valoare de 18.300 de lei și au primit amenzi în valoare de încă 26.400 de lei, transmite rupor.md.

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, în paralel, inspectorii fiscali au desfășurat activități de informare. În urma acestora, au fost identificate încă 387 de persoane care ofereau locuințe în chirie fără a declara această activitate.

În primele cinci luni ale acestui an, în țară au fost înregistrate oficial 15.788 de contracte de închiriere. Acest număr este cu 34% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În consecință, au crescut și veniturile bugetare: încasările din impozitul pe venit din chirii au crescut cu 27,9% și au ajuns la 47,5 milioane lei.

Serviciul Fiscal reamintește că cetățenii (nu antreprenorii) care oferă în chirie locuințe sau spații comerciale sunt obligați să achite un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Această regulă se aplică și celor care oferă cazare prin intermediul unor platforme precum Booking sau Airbnb.

Contractul de închiriere trebuie înregistrat la SFS în termen de 7 zile de la semnare. Impozitul se plătește lunar, până în data de 25.

Sursă
rupor.md logorupor
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