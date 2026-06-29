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logos.press.md logologos
29 Iunie 2026, 13:46
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Serviciul Vamal a încasat 791,2 milioane de lei în perioada 22-28 iunie 2026

În perioada 22-28 iunie, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 791,2 milioane de lei, iar de la începutul anului s-au colectat 20,1 miliarde de lei, realizându-se astfel 102,5% din indicatorul de referință.

Serviciul Vamal a încasat 791,2 milioane de lei în perioada 22-28 iunie 2026.
Serviciul Vamal a încasat 791,2 milioane de lei în perioada 22-28 iunie 2026.

În același timp, în perioada 22-28 iunie 2026, persoanele fizice au importat mărfuri a căror valoare la vamă depășește limita scutită de taxe, în acest context, s-au încasat aproximativ 24,3 milioane de lei, ceea ce reprezintă 3,1% din suma totală colectată în perioada respectivă, transmite logos-pres.md.

În plus, în perioada de raportare au fost întocmite 11 945 de declarații vamale, iar fluxul de vehicule a înregistrat 84.930 de treceri de frontieră. Cele mai aglomerate puncte vamale rămân Leușeni și Sculeni, cu 17.432 și, respectiv, 14.196 de treceri de frontieră.

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