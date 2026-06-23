Serviciul Fiscal de Stat a reamintit termenul de plată a taxei pentru salubrizare.

Începând cu 2026, legislația prevede noi reguli pentru administrarea taxei de salubrizare, inclusiv termenele de plată. Despre aceasta informează Serviciul Fiscal de Stat.

Pot plăti taxa pentru curățenia sanitară persoanele fizice care, la data de 1 martie anul curent, sunt înregistrate la domiciliu sau proprietarii de imobile cu destinație locativă, transmite logos-pres.md.

Autoritățile locale pot stabili anual care dintre aceste categorii va plăti taxa. Dacă taxa se aplică proprietarilor de locuințe, iar acestea sunt în coproprietate, subiectul impozabil va fi determinat de autoritatea locală.

Obiectul și baza impozabilă pot fi calculate fie în funcție de numărul persoanelor înregistrate la domiciliu, fie în funcție de numărul imobilelor cu destinație locativă aflate în proprietate.

SFS reamintește că în cazul neplății taxei în termenul stabilit, pentru fiecare zi de întârziere se va calcula o penalitate de 0,0301%.

Perioada fiscală pentru taxa de curățenie sanitară este anul calendaristic. Calculul acesteia va fi efectuat de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Deși Codul Fiscal nu prevede direct scutirea de la plata acestei taxe, autoritățile locale pot acorda scutiri suplimentare, amânări sau facilități pentru categoriile social vulnerabile, prin modificări aduse bugetului local.

Termenul limită pentru plata taxei este 25 septembrie 2026. Avizele de plată vor fi trimise cu 15 zile înainte de expirarea acestui termen.

Taxa poate fi plătită online prin MPay și pe site-ul SFS. Pentru plata în numerar, contribuabilii se pot adresa caselor băncilor sau oficiilor „Poșta Moldovei”.