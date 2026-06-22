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ziuadeazi.md logoziuadeazi
22 Iunie 2026, 21:05
1 997
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Serviciul Fiscal a virat în buget 1,2 miliarde de lei săptămâna trecută

Încasările în Bugetul Public Național (BPN), administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform datelor operative, pentru perioada 15–19 iunie 2026 au fost de aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Serviciul Fiscal a virat în buget 1,2 miliarde de lei săptămâna trecută.
Serviciul Fiscal a virat în buget 1,2 miliarde de lei săptămâna trecută.

Autoritatea fiscală acordă o atenție deosebită promovării conformării voluntare la legislația fiscală de către contribuabili, iar unul dintre instrumentele eficiente în această direcție sunt vizitele fiscale. În perioada raportată, angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 295 de vizite fiscale la 228 de contribuabili, transmite ziuadeazi.md.

În perioada 15-19 iunie 2026, Direcția Principală de Control a emis 85 de decizii privind încălcări ale legislației, în urma cărora au fost stabilite obligații suplimentare față de buget în sumă de 35,9 milioane lei, dintre care: 30,6 milioane lei – impozite, taxe, penalități și alte plăți, iar 5,3 milioane lei – amenzi aplicate.

De asemenea, au fost emise 65 de decizii de restituire a sumelor TVA din buget, în cadrul cărora a fost aprobată restituirea TVA în valoare de 137,6 milioane lei.

În scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor-debitori, în perioada 15-19 iunie 2026 Serviciul Fiscal de Stat a recuperat prin executare silită suma de 43,72 milioane lei.

Totodată, în cursul săptămânii precedente, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat 39 de dosare cu bunuri confiscate în valoare de 972,56 mii lei. În această perioadă, în bugetul de stat au fost virate 1,29 milioane lei obținute din valorificarea bunurilor confiscate, dintre care 1,02 milioane lei prin Agenția pentru Recuperarea Activelor Infracționale (ARBI).

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