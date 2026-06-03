Serviciile de taxi ar putea funcționa după reguli noi.

Deputații au aprobat modificările care vor obliga serviciile mobile să efectueze toate tranzacțiile strict prin băncile licențiate din Moldova, transmite rupor.md.

Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații din fracțiunea PAS Marina Morozova și Alexandr Trubca. Noile reguli vor permite statului să vadă clar fluxurile financiare, să calculeze taxele și să controleze plata TVA pentru serviciile de intermediere ale aplicațiilor.

În prezent, unele companii folosesc instrumente financiare externe, ceea ce face dificilă pentru autorități urmărirea veniturilor reale. Noile reguli sunt menite să rezolve complet această problemă. De asemenea, legea va viza și transportatorii ilegali. Conducerea serviciilor de taxi va fi obligată, pe răspundere personală, să garanteze că comenzile sunt primite doar de mașinile înregistrate oficial în registrul de stat (ROTR).

Dacă serviciul va ignora această cerință și în decurs de un an autoritățile de control vor depista cel puțin cinci mașini ilegale la comenzi, activitatea întregii aplicații în Moldova va fi suspendată. Procedura de blocare și reluare a activității platformelor va fi aprobată acum de Guvern.

Proiectul de lege a fost deja transmis spre examinare Parlamentului în prima lectură, iar noile cerințe vor intra în vigoare la 60 de zile după publicarea oficială.