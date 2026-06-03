theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
3 Iunie 2026, 17:18
6 566
Copiază linkul
Link copiat

Serviciile de taxi ar putea funcționa după reguli noi

Platformele de taxi nu vor mai putea procesa plăți în afara sistemului financiar al Republicii Moldova, potrivit serviciului de presă al Parlamentului.

Serviciile de taxi ar putea funcționa după reguli noi.
Serviciile de taxi ar putea funcționa după reguli noi.

Deputații au aprobat modificările care vor obliga serviciile mobile să efectueze toate tranzacțiile strict prin băncile licențiate din Moldova, transmite rupor.md.

Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații din fracțiunea PAS Marina Morozova și Alexandr Trubca. Noile reguli vor permite statului să vadă clar fluxurile financiare, să calculeze taxele și să controleze plata TVA pentru serviciile de intermediere ale aplicațiilor.

În prezent, unele companii folosesc instrumente financiare externe, ceea ce face dificilă pentru autorități urmărirea veniturilor reale. Noile reguli sunt menite să rezolve complet această problemă. De asemenea, legea va viza și transportatorii ilegali. Conducerea serviciilor de taxi va fi obligată, pe răspundere personală, să garanteze că comenzile sunt primite doar de mașinile înregistrate oficial în registrul de stat (ROTR).

Dacă serviciul va ignora această cerință și în decurs de un an autoritățile de control vor depista cel puțin cinci mașini ilegale la comenzi, activitatea întregii aplicații în Moldova va fi suspendată. Procedura de blocare și reluare a activității platformelor va fi aprobată acum de Guvern.

Proiectul de lege a fost deja transmis spre examinare Parlamentului în prima lectură, iar noile cerințe vor intra în vigoare la 60 de zile după publicarea oficială.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici