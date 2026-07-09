Serviciile de plată nebancare au fost incluse în legea privind garanțiile financiare.

Numărul subiectelor Legii privind contractele de garanție financiară va fi extins prin actualizarea acesteia și prin armonizarea cu normele juridice ale legislației Uniunii Europene.

Proiectul de modificări la această lege a fost adoptat astăzi de Parlament în lectura a doua. Pentru el au votat 59 de deputați. Documentul a fost elaborat de Banca Națională a Moldovei, transmite logos-pres.md.

Datorită acestuia, Moldova actualizează și crește eficiența bazei sale legale și normative în domeniul contractelor de garanție financiară. De asemenea, o aliniază cu prevederile legislației Uniunii Europene.

Președinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a precizat în cadrul ședinței plenare de astăzi a organului legislativ că proiectul de lege transpune integral în legislația națională Directiva UE privind contractele de garanție financiară.

Proiectul face parte din măsurile prevăzute în Programul Național de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029.

Documentul extinde categoria subiecților care cad sub incidența Legii privind contractele de garanție financiară. În special, în această categorie vor fi incluși furnizorii nebancari de servicii de plată, instituțiile de investiții colective în valori mobiliare și companiile de administrare a investițiilor.

În același timp, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va fi inclus în lista subiecților care pot acționa ca furnizori de garanții financiare.