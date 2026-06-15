Șeful Transgaz: România a investit 475 de milioane de euro în independența energetică a Moldovei.

Despre aceasta a declarat directorul general al companiei, Ion Sterian.

Oficialul a declarat că peste 475 de milioane de euro au fost investiți direct în infrastructura care permite Moldovei să importe gaze prin sistemul românesc și european, informează bani.md.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026), desfășurat la Neptun. Potrivit lui Sterian, proiectele dezvoltate de Transgaz au consolidat rolul României ca punct strategic pentru transportul gazelor în regiune și au oferit Republicii Moldova mai multă independență energetică.

„Republica Moldova a fost racordată la sistemul național și, prin sistemul național, la sistemul european de transport de gaze. Și astăzi au această independență să aducă gazele din orice surse”, a declarat șeful Transgaz.

Oficialul român a explicat că investițiile realizate de companie au inclus atât proiecte pentru Republica Moldova, cât și infrastructura regională majoră, precum gazoductul BRUA și conducta destinată transportului gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep.

Sterian a afirmat că aceste proiecte permit acum transportul gazelor către Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și statele din Balcani și contribuie la creșterea rolului României ca hub energetic regional.

În același timp, șeful Transgaz a anunțat că România se pregătește pentru un consum mai mare de gaze în sezonul rece 2026-2027. Potrivit estimărilor companiei, consumul ar putea crește cu 800 de milioane – un miliard de metri cubi față de iarna trecută, pe fondul noilor centrale electrice pe gaze și al extinderii rețelelor către mai multe localități.

El a mai declarat că România este pregătită să preia volumele suplimentare de gaze din Marea Neagră și să extindă tranzitul regional, inclusiv prin Coridorul Vertical, proiect care ar urma să dubleze capacitatea de transport către sud-estul Europei, inclusiv în Republica Moldova.