Șeful Moldovagaz a cerut urgent construirea unei centrale electrice pe gaz.

Vadim Ceban, declară că schimbările climatice pun în pericol stabilitatea sistemelor energetice din Europa și fac din construirea unei centrale electrice pe gaz în Moldova un pas necesar.

Președintele consiliului de administrație al SA „Moldovagaz”, a scris pe rețelele sociale că „nivelul anormal de scăzut al apei în Dunăre a dus deja la oprirea centralei nucleare maghiare „Paks”, care asigură aproximativ 40% din necesarul țării de energie electrică”, informează infotag.md.

Ceban a mai menționat că, din cauza micșorării adâncimii Dunării, în zilele următoare o situație similară ar putea apărea și la centrala nucleară românească de la Cernavoda. În plus, scăderea nivelului apei afectează negativ producția centralelor hidroelectrice.

Potrivit șefului „Moldovagaz”, căldura și schimbările climatice pot provoca un deficit de energie electrică în țările din Europa de Sud-Est tocmai în perioada cererii maxime, când temperatura aerului depășește 40 de grade. Acest lucru poate duce nu doar la creșterea prețurilor, ci și la lipsă de energie electrică chiar și în condițiile unor tarife de piață ridicate.

Ceban a subliniat că Republica Moldova este deosebit de vulnerabilă în fața unor astfel de riscuri. În acest context, el consideră că construirea unei centrale electrice pe gaz este pe deplin justificată. Potrivit spuselor sale, „infrastructura națională de gaze este utilizată astăzi la mai puțin de o treime din capacitatea sa proiectată, iar majorarea volumelor de transport al gazului va permite reducerea cheltuielilor de exploatare și diminuarea presiunii asupra consumatorilor”.

El a mai menționat că creșterea volumelor de achiziție de gaze naturale va consolida poziția de negociere a țării și va permite încheierea unor contracte pe termen lung cu prețuri mai previzibile la gaz și energie electrică.

La final, Vadim Ceban a făcut trimitere la prognoza companiei McKinsey, potrivit căreia, până în 2030, investițiile globale în centre de procesare a datelor și în dezvoltarea inteligenței artificiale pot ajunge la 7 trilioane de dolari. În opinia sa, dacă Moldova intenționează să devină parte a acestor procese, trebuie să asigure producerea unui volum suficient de energie electrică disponibilă și cu preț previzibil.