Șeful Energocom: Vor fi gaze iarna, însă tariful este sub semnul întrebării

Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a declarat că prețul gazelor în octombrie va depinde de evoluția cotațiilor internaționale și de costul efectiv al gazelor achiziționate.

„Prețul exact pentru octombrie îl vom afla pe 30 septembrie, când se va închide piața”, a declarat Buzatu în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

În aceste condiții, a subliniat el, la sfârșitul lunii septembrie va fi luată o decizie privind necesitatea unei noi solicitări către ANRE pentru ajustarea tarifului.

În prezent, consumatorii casnici plătesc 20,30 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, după majorarea tarifului care a intrat în vigoare la 1 septembrie.

Șeful Energocom a mai declarat că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului în vigoare. În contractele în care prețul este legat de cotațiile TTF, acesta este calculat pe baza prețului mediu al gazului din luna precedentă.

„Cotațiile au fluctuat puternic în ultimele zile. Dacă în urmă cu aproximativ o săptămână prețul ajungea la 82–85 de euro pentru MWh, ulterior acesta a scăzut la aproximativ 70–71 de euro. Dinamica din următoarele zile va influența direct cheltuielile de achiziție ale Energocom”, a explicat el.

Buzatu nu a precizat valoarea posibilei noi majorări și a menționat că o decizie va putea fi luată doar după finalizarea calculelor. Totuși, el a explicat că există deja o diferență între prețul de achiziție al gazului și prețul inclus în tariful actual, iar această diferență se transformă în abateri care ulterior trebuie compensate.

„În prezent, prețul legat de TTF este de circa 76–77 de euro, avem deja o diferență de 25 de euro, care se transformă în deficit. Ce înseamnă acest lucru? Energocom, în calitate de furnizor, a cheltuit 75 de euro pentru achiziția gazului, dar îl vinde cu 56 de euro. Această diferență se transformă într-o abatere care ulterior va trebui compensată”, a explicat directorul Energocom.

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul emisiunii, de la 1 septembrie valoarea acestor abateri a depășit 180 de milioane de lei. Buzatu avertizează că, dacă prețurile vor rămâne ridicate în noiembrie și decembrie, când consumul de gaz crește, diferența ar putea crește semnificativ.

„Dacă ne uităm la tendințele pieței în următoarele câteva luni — noiembrie-decembrie, când consumul este mai mare — riscăm să transformăm această abatere într-o sumă enormă, care va fi foarte greu de compensat și care va costa mai mult”, a spus Buzatu.

Directorul Energocom a subliniat că dinamica prețurilor este determinată de piața internațională și nu depinde de autoritățile de la Chișinău.

Moldova va avea gaz asigurat în această iarnă

Referitor la livrările pentru sezonul rece, Buzatu a dat asigurări că Moldova va avea gaz asigurat în această iarnă. Contractele încheiate acoperă necesitățile pentru perioada rece, iar compania a rezervat și capacitatea necesară pentru livrarea gazului în țară.

„Avem toate instrumentele și tot ce este necesar pentru a asigura cetățenii. Va fi gaz”, a declarat Eugeniu Buzatu.

Totodată, el a precizat că încheierea contractelor pentru livrarea gazului nu înseamnă că prețul este fixat pentru întregul sezon rece. Costul gazului în lunile următoare va depinde în continuare de situația de pe piața internațională.

Energocom trebuie, de asemenea, să completeze o parte din obligația privind stocarea comercială a gazului — circa 10–15 milioane de metri cubi. Aceste volume diferă de rezervele de securitate, care pot fi utilizate doar în situații de urgență.