Șeful ANRE: Reducerea salariilor nu va duce la o scădere semnificativă a tarifelor la gaze.

În spațiul public au apărut așteptări că reducerea salariilor sau optimizarea personalului în companiile de distribuție a gazelor va duce la o scădere semnificativă a facturilor la gaz.

Totuși, potrivit șefului ANRE, această percepție este eronată.

„Dintre toate componentele prețului, cele mai mari sunt distribuția și costul gazului în sine”, a explicat Alexei Taran, informează tvrmoldova.md.

El a menționat că, în structura tarifului pentru consumatorii casnici, costul distribuției constituie aproximativ 4,9 lei pe metru cub. În această sumă sunt incluse întreținerea tehnică, mentenanța și gestionarea rețelei de conducte de gaze cu o lungime totală de peste 26.000 de kilometri.

Potrivit lui Taran, ANRE verifică și aprobă doar cheltuielile justificate ale operatorilor rețelelor de distribuție.

„Este vorba nu doar despre Moldovagaz, deoarece, pe lângă acesta, există încă șase operatori independenți ai sistemului de distribuție a gazelor. Moldovagaz are 12 întreprinderi de distribuție, plus încă șase operatori independenți. Toate aceste cheltuieli ANRE le stabilește, verifică și aprobă tarifele finale exclusiv pe baza costurilor justificate”, a subliniat el.

Șeful ANRE a remarcat că proiectul de optimizare a celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din structura Moldovagaz poate reduce într-adevăr cheltuielile administrative și costurile cu salariile, însă impactul asupra tarifului final va fi limitat.

„Reducerea cheltuielilor administrative va exista, dar nu trebuie să ne așteptăm ca tariful să scadă semnificativ. Personalul tehnic — maeștri, sudori și angajați care întrețin și exploatează rețelele va fi în continuare necesar”, a declarat Alexei Taran.

Pe 15 iulie, compania Energocom a trimis către ANRE o cerere de majorare a tarifului pentru gazul natural destinat consumatorilor finali cu peste 6,5 lei pe metru cub. Pe 22 iulie, agenția a pus în consultare publică un proiect de decizie care prevede majorarea prețului gazului cu 5,87 lei pe metru cub, cu doar câțiva bani mai puțin decât a solicitat Energocom.

Dacă proiectul va fi aprobat, consumatorii vor plăti 20,30 lei pentru fiecare metru cub de gaz natural, TVA inclus.