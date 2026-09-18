Șeful ANRE: Motorina s-ar putea scumpi în zilele următoare, dar nu până la 40 de lei.

Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile, însă pe parcursul săptămânii viitoare prețul pe litru nu ar trebui să ajungă la 40 de lei, dacă actualele cotații mondiale se vor menține sau vor scădea.

Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran, transmite realitatea.md.

Potrivit lui Taran, cotația Platts pentru motorină a depășit 1.600 de dolari pe tonă, atingând un nivel record. Totuși, în ultimele două zile, cotațiile au început să scadă ușor.

„Este posibil ca vârful să fi fost deja atins în acest moment. Piețele au reacționat cu panică. Acum situația se corectează treptat”, a declarat directorul ANRE.

El a explicat că, din cauza întârzierii de aproximativ 14 zile în mecanismul de formare a prețurilor, scăderea cotațiilor nu se va reflecta imediat asupra prețului carburanților la stațiile de alimentare. Prin urmare, în următoarele câteva zile, motorina ar putea continua să se scumpească.

Totodată, Taran a precizat că, dacă pe piața mondială nu vor avea loc noi fluctuații, prețul motorinei nu ar trebui să ajungă la 40 de lei pe litru în cursul săptămânii viitoare.