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20 Septembrie 2026, 20:00
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Șeful ANRE: Metodologia permite revizuirea tarifului la gaz în fiecare săptămână

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) are dreptul legal de a revizui săptămânal tarifele pentru gazele naturale, dacă fluctuațiile de pe bursele internaționale depășesc pragul de 1% stabilit de metodologie.

Șeful ANRE: Metodologia permite revizuirea tarifului la gaz în fiecare săptămână.
Șeful ANRE: Metodologia permite revizuirea tarifului la gaz în fiecare săptămână.

Despre aceasta a declarat directorul ANRE, Alexei Taran, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul TV8, transmite rupor.md

Potrivit șefului instituției, metodologia în vigoare permite reacționarea promptă la șocurile de preț, însă regulatorul încearcă să mențină un echilibru.

„Prețul reglementat trebuie să le asigure consumatorilor stabilitate. De aceea intervenim mai rar și nu reacționăm imediat la fiecare mișcare de pe burse”, a explicat Taran.

Situația se va schimba radical din 2027, când vor intra în vigoare modificările la Legea cu privire la gazele naturale. Regulatorul va renunța complet la ajustările situaționale și va trece la un program strict. Tarifele vor fi revizuite strict o dată pe trimestru, la date aprobate din timp, în funcție de cotațiile actuale de pe piață și de prognozele până la sfârșitul anului. ANRE estimează că acest lucru va exclude speculațiile privind intervenția politică și tergiversarea ajustărilor tarifare.

În prezent, consumatorii plătesc pentru un metru cub de gaze 20,30 lei. Acest tarif a intrat în vigoare după majorarea planificată.

Problema modificării tarifelor rămâne extrem de sensibilă pentru societate. Anterior, deputatul Ion Chicu declara că, în cazul menținerii unei conjuncturi nefavorabile și volatile pe piețele energetice internaționale, costul unui metru cub de gaze pentru consumatorii finali ar putea crește până la 26 de lei.

Sistemul în vigoare până în 2027 a dus frecvent la dispute între furnizori (în special, „Moldovagaz”) și regulator. Când prețul de piață al gazelor creștea brusc, iar ANRE nu se grăbea să majoreze tariful pentru populație, pentru „menținerea stabilității”, furnizorul acumula pierderi financiare uriașe (așa-numitele abateri tarifare), pe care consumatorii oricum trebuiau să le compenseze ulterior. Trecerea la o periodicitate trimestrială fixă are menirea de a soluționa această problemă.

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