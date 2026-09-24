Șeful ANRE avertizează că tariful la gaz ar putea să nu se oprească la 26 de lei.

Pe 23 septembrie, Energocom a solicitat majorarea tarifului la gaz până la 26,25 lei. Ultima dată, tariful a fost majorat acum o lună, de la începutul lunii, acesta este de 20,30 lei.

Totuși, directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că instituția nu poate garanta că prețul se va opri la nivelul de circa 26 de lei, transmite realitatea.md.

„Este dificil să oferim acum garanția că acesta este sfârșitul, într-un an în care toate prognozele au fost date peste cap”, a declarat Alexei Taran.

Potrivit directorului ANRE, dinamica prețurilor la gaze este dificil de prognozat, având în vedere că în acest an pe piața energetică internațională au fost înregistrate scumpiri și valori record.

Taran a menționat că problemele nu vizează doar Republica Moldova, ci întreaga piață mondială, unde livrările de resurse energetice au fost afectate de evenimente geopolitice.

„Putem oare să prognozăm încă o scumpire sau credeți că totul se va opri la 26 de lei? (...) În general, au fost perturbate livrările globale de resurse energetice. Cum să facem prognoze? Pentru Republica Moldova, care nu influențează în niciun fel situația geopolitică, este complicat, este dificil”, a explicat directorul ANRE.