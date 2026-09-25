Șeful ANRE a răspuns declarației lui Spînu privind diferența de trei ori în prețul gazelor.

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a reacționat la declarația fostului ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

Anterior, Spînu, comentând solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gaze, a declarat că actualele prețuri de achiziție sunt de trei ori mai mici decât în 2022.

În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Jurnal TV, șeful ANRE a explicat că prețurile trebuie comparate ținând cont de modalitățile de achiziționare a gazelor. În 2022, era în vigoare contractul dintre Moldovagaz și Gazprom.

„Anul 2022 a fost anul cu cea mai mare volatilitate a cotațiilor. Prima diferență constă în modalitatea de achiziționare a gazelor naturale atunci și acum. Atunci era în vigoare contractul de livrare prin Moldovagaz cu „Gazprom”. În acest contract, prețul se forma proporțional. Pentru primul și al patrulea trimestru, coeficientul TTF constituia 30%, iar în lunile de vară TTF — 70%”, a declarat Taran.

Potrivit lui, dacă se ia în considerare nemijlocit prețul de achiziție, atunci către sfârșitul acestui an acesta constituia circa 700 de euro, ceea ce într-adevăr este mai puțin decât actualii 841 de euro indicați în solicitare. Totuși, a remarcat șeful ANRE, diferența nu era de trei ori.

„Dar nu era de trei ori mai mare, deoarece prețul se forma în baza acelui contract, pe care nu îl mai avem din 2022, întrucât „Gazprom” a sistat unilateral livrările de gaze”, — a spus Taran.

El a adăugat că acum Moldova achiziționează gaze la un preț indexat.

„De atunci, „Gazprom” nu a mai încheiat contracte la prețuri preferențiale. De fapt, este incorect să comparăm aceste două modalități de formare a prețului și să spunem că atunci era mai bine sau mai rău, deoarece accesul la acea modalitate nu mai poate fi obținut acum, la fel ca și de oricine altcineva”, a menționat șeful ANRE.

Taran a indicat, de asemenea, alte cheltuieli care, potrivit lui, trebuie luate în considerare la compararea tarifelor.

„Există și servicii de sistem. Spînu nu a menționat că, timp de șase ani, au fost indexate cheltuielile pentru serviciile de sistem. Acestea sunt serviciile de transport, distribuție, precum și cheltuielile furnizorului”, — a declarat Taran.

Șeful ANRE a adăugat că noua solicitare a Energocom de majorare a tarifului este legată de creșterea bruscă a prețurilor la gaze în ultimele săptămâni.

„În august, costul gazelor naturale inclus în acest tarif reglementat constituia 56 de dolari. Acum se încheie tranzacții la 75 de euro, iar săptămâna trecută prețul a ajuns chiar la 83 de euro. Dacă se adaugă alte cheltuieli pentru comercializare și livrarea până la frontieră, rezultă 85–90 de euro. În solicitarea Energocom este prevăzut un preț de 79 de euro pentru MWh, cu livrare până la frontieră. Este o marfă al cărei preț nu îl putem influența”, a spus Taran.

Energocom solicită majorarea tarifului actual până la circa 26,25 lei pentru un metru cub, inclusiv TVA. Aceasta înseamnă cu aproape șase lei, sau cu 29%, mai mult decât tariful actual.

Ultima majorare a intrat în vigoare la 1 septembrie. Atunci, tariful a crescut cu aproape 41%, sau cu 5,88 lei.