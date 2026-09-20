Șefii întreprinderilor de stat, despre tichetele de masă: Nu sunt carduri de aur.

Pe lângă salarii, sporuri și diverse prime, unele întreprinderi de stat le oferă angajaților și tichete de masă.

De această facilitate beneficiază inclusiv unii directori care primesc lunar salarii de zeci de mii de lei. Conducătorii întreprinderilor susțin că tichetele fac parte din pachetul salarial și le sunt acordate în aceleași condiții ca și celorlalți angajați, transmite tv8.md

Tichetele de masă sunt reglementate în Republica Moldova din 2017 și reprezintă una dintre facilitățile pe care angajatorii le pot acorda salariaților. Potrivit declarației de avere pentru anul trecut, directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a primit tichete de masă în valoare de peste 14 000 de lei.

El explică faptul că această facilitate nu îi este acordată personal, ci tuturor angajaților companiei, și face parte din pachetul salarial.

„Le primesc toți colegii de la Energocom și ele fac parte din pachetul salarial. Există multe întreprinderi care oferă acces sau reduceri la săli de fitness, zone de odihnă, sanatorii. Noi nu avem așa ceva, însă avem tichete de masă, acordate în conformitate cu legislația”, a declarat Buzatu.

Potrivit acestuia, acordarea tichetelor este prevăzută și de contractul colectiv de muncă.

Tichete de masă primește și directorul Nodului Hidroenergetic Costești, Igor Cibotaru. Valoarea acestora este de circa 1 500 de lei pe lună.

Cibotaru spune că beneficiază de această facilitate în aceleași condiții ca și ceilalți angajați și explică introducerea tichetelor prin amplasarea întreprinderii la distanță de localități.

„La noi în țară s-a creat impresia că aceste tichete de masă sunt niște «carduri de aur» sau ceva de acest fel. Nu!” — a declarat directorul.

Potrivit acestuia, angajații nu pot ajunge în localitatea Costești în timpul pauzei de masă, iar tichetele sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru prânz. La întreprindere este amenajat un loc pentru servirea mesei, însă nu există bucătărie.

O altă situație s-a creat la Moldtelecom. Compania a introdus tichete de masă pentru angajați începând cu 1 iulie 2026, însă directorul general Viorel Motorniuc susține că el nu le primește.

„Contractul meu de muncă nu prevede tichete de masă. Toți angajații companiei primesc tichete de masă începând cu 1 iulie 2026”, a declarat Motorniuc.

Potrivit directorului, introducerea acestei facilități a fost amânată în anii precedenți, deoarece compania a acordat prioritate investițiilor, inclusiv celor necesare pentru dezvoltarea tehnologică.

„Nu consider că trebuie să primesc acum tichete de masă, dacă acest lucru nu este prevăzut în contract. Nu am adresat o astfel de solicitare Agenției Proprietății Publice și nici nu intenționez să o fac”, a precizat el.

Expertul economic Dumitru Vicol, membru independent în consiliile de administrație ale mai multor companii de stat, consideră că managerii întreprinderilor strategice trebuie să primească o remunerare la nivelul pieței, însă actualul sistem ar trebui să fie mai simplu și mai transparent.

În opinia sa, veniturile directorilor ar putea consta dintr-un salariu de bază și un bonus, care să depindă direct de rezultatele muncii.

„Nu sunt adeptul numeroaselor prime pe parcursul întregului an, care, cumulate, pot constitui sume ce depășesc salariul”, a declarat Vicol.

Expertul consideră că plățile de sărbători, cele pentru concediu și alte plăți suplimentare pot fi înlocuite cu o singură primă de eficiență, al cărei cuantum va depinde de atingerea unor indicatori clar stabiliți.

„Consider că ei merită acest lucru. Poate că ar trebui să primească chiar mai mult, însă nu sunt de acord cu structura. Aș uni toate plățile și aș lăsa doar o singură primă de eficiență. Trebuie să se plătească în conformitate cu piața”, a concluzionat Vicol.