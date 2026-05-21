Șefa misiunii FMI a confirmat încheierea unui acord cu Moldova la nivel de experți.

Despre aceasta a declarat șefa misiunii Alina Iancu la finalul unei vizite de două săptămâni în Moldova, subliniind că acordul urmează să fie aprobat de Consiliul Executiv al FMI, transmite infotag.md.

Potrivit acesteia, „programul anterior, susținut de FMI, a ajutat la menținerea stabilității în condițiile războiului Rusiei în Ucraina și a crizelor energetice repetate, iar noul instrument nefinanciar, menit să susțină o politică economică puternică, subliniază angajamentul ferm al autorităților față de stabilitatea macroeconomică și financiară și creșterea durabilă”.

„Deși economia și-a revenit în 2025, în ciuda crizei energetice de la începutul anului, noul șoc energetic pune presiune pe activitatea economică și intensifică presiunile inflaționiste. PIB-ul real a crescut cu 2,4% anul trecut datorită cererii interne susținute și redresării puternice a agriculturii. Inflația generală a fost în medie de 7,8% și a revenit la începutul acestui an în intervalul țintă al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de 5±1,5%, pe măsură ce presiunile asupra prețurilor la alimente și energie s-au atenuat. Totuși, noul șoc energetic cauzat de războiul din Orientul Mijlociu reduce ritmul de creștere în acest an, iar acesta este așteptat să încetinească până la 1,5%, deoarece costurile mai ridicate la energie și slăbirea cererii externe vor limita consumul, investițiile și exporturile în 2026, în timp ce deficitul contului curent este prognozat să crească până la 22,1% din PIB”, a menționat Iancu.

Ea consideră că „perspectivele Moldovei depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu, precum și de războiul din Ucraina”.

„Prețurile constant ridicate la energie pot duce la o presiune inflaționistă persistentă, iar perturbările pe piețele îngrășămintelor și combustibililor pot afecta negativ producția agricolă. Incertitudinea crescută și înăsprirea condițiilor financiare globale pot pune, de asemenea, presiune pe investiții, remitențe și cererea externă. Aceste șocuri pot slăbi și mai mult creșterea și pot extinde dezechilibrele externe”, a avertizat expertul.

Pe baza concluziilor preliminare, misiunea va pregăti un raport care, cu aprobarea conducerii, va fi prezentat Consiliului Executiv al FMI pentru discuții și luarea unei decizii.