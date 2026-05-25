digi24.ro
25 Mai 2026, 18:26
Șefa BNM: Economia Moldovei ar putea crește cu 2% în 2026, dar inflația va depăși 8%

Șefa Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, prognozează că economia țării va crește în 2026 cu aproximativ 2%, însă inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol.

Potrivit acesteia, inflația medie în 2026 ar putea ajunge la aproximativ 8,1%, mult peste prognoza inițială de 4,7%, făcută înainte de agravarea conflictului din jurul Iranului, relatează Digi24.

„În vara anului 2025 am început să reducem rata de bază a politicii monetare și am coborât-o până la 5%. Totuși, noul salt al prețurilor la energie și petrol ne-a prins deja într-un context de accelerare a inflației. În martie și aprilie am observat o creștere a inflației din cauza presiunilor externe pe care nu le putem controla”, a declarat Anca Dragu la conferința de profil „Finanțe, bănci, leasing și piață de capital” din România.

Potrivit acesteia, în aprilie inflația a atins 6,7%, ceea ce a determinat Banca Națională să majoreze rata de bază până la 6,5%.

Totodată, Dragu a subliniat că anul 2025 a fost unul de succes pentru economia Moldovei, în ciuda crizei de la începutul anului.

„Economia a continuat să crească, sistemul bancar a rămas stabil, iar investițiile au crescut cu 22%. În 2025 creșterea economică a fost de 2,4%, iar în 2026 ne așteptăm la o creștere de aproximativ 2%”, a menționat șefa BNM.

De asemenea, ea a amintit că în 2025 Moldova s-a confruntat cu o criză energetică serioasă după schimbarea surselor de aprovizionare cu energie electrică – de la Transnistria la livrările din Uniunea Europeană și România.

Potrivit datelor BNM, în ianuarie 2025 prețurile la energia electrică au crescut cu 75%, la gazele naturale cu 27%, iar la încălzire cu 40%.

La rândul său, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Dan Costin Nițescu, a remarcat că inflația din Moldova a fost cauzată în mare parte de factori externi, iar în următorii ani se așteaptă revenirea indicatorilor în intervalul țintă.

digi24.ro
