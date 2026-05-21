theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
21 Mai 2026, 09:14
7 199
Copiază linkul
Link copiat

Sectorul construcțiilor din Moldova a început anul 2026 în scădere

Sectorul construcțiilor din Moldova a început anul 2026 în scădere, după ce volumul lucrărilor executate în perioada ianuarie–martie s-a redus cu 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Sectorul construcțiilor din Moldova a început anul 2026 în scădere.
Sectorul construcțiilor din Moldova a început anul 2026 în scădere.

Acest lucru este confirmat de datele publicate de Biroul Național de Statistică, transmite bani.md.

Astfel, lucrările de reparații capitale, care au scăzut cu 23,5%, în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au înregistrat un recul de 13,1%. Totodată, volumul construcțiilor noi s-a diminuat cu 7,1%.

Cele mai afectate au fost însă clădirile nerezidențiale, categoria care include spații comerciale, industriale și administrative, unde volumul lucrărilor s-a prăbușit cu 27,6%.

În același timp, piața locuințelor a mers într-o direcție diferită. Lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 2,8%, fiind unul dintre puținele segmente care au rămas pe plus.

Un alt detaliu interesant este că, deși sectorul este pe minus per ansamblu, lucrările din categoria „alte lucrări de construcții” care includ demolări și amenajări de terenuri au crescut cu 5,2%.

Totodată, datele BNS relevă că în primul trimestru din 2025, sectorul construcțiilor înregistra o creștere de 18,7%, în timp ce în primul trimestru din 2026 a intrat pe teren negativ.

Din structura totală a lucrărilor executate, cea mai mare pondere a revenit construcțiilor noi, cu 52,1%, urmate de întreținere și reparații curente, 23,3% și reparații capitale, 20,6%.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici