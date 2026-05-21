Sectorul construcțiilor din Moldova a început anul 2026 în scădere.

Acest lucru este confirmat de datele publicate de Biroul Național de Statistică, transmite bani.md.

Astfel, lucrările de reparații capitale, care au scăzut cu 23,5%, în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au înregistrat un recul de 13,1%. Totodată, volumul construcțiilor noi s-a diminuat cu 7,1%.

Cele mai afectate au fost însă clădirile nerezidențiale, categoria care include spații comerciale, industriale și administrative, unde volumul lucrărilor s-a prăbușit cu 27,6%.

În același timp, piața locuințelor a mers într-o direcție diferită. Lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 2,8%, fiind unul dintre puținele segmente care au rămas pe plus.

Un alt detaliu interesant este că, deși sectorul este pe minus per ansamblu, lucrările din categoria „alte lucrări de construcții” care includ demolări și amenajări de terenuri au crescut cu 5,2%.

Totodată, datele BNS relevă că în primul trimestru din 2025, sectorul construcțiilor înregistra o creștere de 18,7%, în timp ce în primul trimestru din 2026 a intrat pe teren negativ.

Din structura totală a lucrărilor executate, cea mai mare pondere a revenit construcțiilor noi, cu 52,1%, urmate de întreținere și reparații curente, 23,3% și reparații capitale, 20,6%.