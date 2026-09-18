Secretar de stat: Creșterea prețurilor la carburanți amenință cu consecințe grave pentru economie.

Creșterea continuă a prețurilor la burse internaționale obligă autoritățile să caute măsuri care să contribuie la reducerea impactului scumpirilor asupra populației și economiei.

Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța.

Potrivit acestuia, printre opțiunile examinate de autorități se numără modificarea accizelor și a TVA, scrie moldova1.md.

„Se observă o creștere continuă a prețurilor la bursă, în special, motorina a atins niveluri nemaivăzute până acum și, evident, trebuie să reacționăm. Astfel, am prezentat aceste analize și semnale că există deja riscul nu atât al unui deficit, ci al unui impact socioeconomic semnificativ. De aceea, împreună cu colegii din Guvern, urmează să identificăm măsura potrivită pentru a ajuta populația, cetățenii, economia să facă față creșterii acestor prețuri”, a declarat Mîța.

Acciza și TVA ar putea face parte din măsurile de sprijin

Potrivit oficialului, în condițiile creșterii prețurilor la combustibil, autoritățile examinează mai multe opțiuni. „Acciza sau TVA ar putea face parte din acest mecanism de atenuare a consecințelor”, a spus el.

La Ministerul Energiei se consideră că reducerea consumului de energie este direct legată de capacitatea țării de a-și diminua vulnerabilitatea în fața schimbărilor de pe piețele externe. În această direcție sunt implementate programele guvernamentale Casa Verde, FEERM, programul pentru gospodăriile vulnerabile și EcoVoucher. Acestea prevăd diverse măsuri menite să reducă consumul și cheltuielile pentru energie.

Eficiența energetică, instrument de securitate energetică

„Eficiența energetică, de fapt, nu înseamnă doar reducerea consumului, ci și un instrument de securitate energetică pentru Republica Moldova. Acesta a fost un moment-cheie pentru lansarea acestor programe, pe care le vedeți în proces de implementare. Republica Moldova importă practic întregul volum de energie, în ansamblu, iar acest lucru pune presiune pe fluxurile de aprovizionare. Crește riscul influenței fluctuațiilor prețurilor mondiale și regionale și al volatilității piețelor. Iar eficiența energetică are, de fapt, rolul de a reduce acest impact pe termen lung”, a explicat Mîța.

În blocurile de locuințe, eficiența energetică presupune modernizarea întregii clădiri, nu a apartamentelor separate. În cadrul programului FEERM, în 2026, încă o mie de locuințe vor fi modernizate pentru sporirea eficienței energetice, cu sprijin financiar din partea statului.

„Opt blocuri sunt în proces de lucrări, alte 17 așteaptă finalizarea acestor formalități pentru începerea rapidă a lucrărilor. Iar alte 100, în baza rezultatelor auditului energetic, așteaptă aprobarea locatarilor pentru a avansa”, a precizat secretarul de stat.

Eficiența energetică trebuie să reducă cheltuielile pe termen lung

Auditul energetic permite identificarea măsurilor și lucrărilor prioritare care vor asigura cele mai mari economii de energie în raport cu investițiile efectuate.

„Un proiect complex de sporire a eficienței energetice necesită resurse financiare semnificative, iar o familie nu își poate permite să participe la astfel de lucrări la nivelul unui bloc. Pentru că nu avem nevoie doar de un apartament eficient energetic într-o clădire ineficientă, deoarece există spații comune, acoperișul și subsolul. (...) Tocmai de aceea oferim acest sprijin, pentru a spori integral eficiența energetică a blocului locativ până la standarde care să asigure o reducere verificată a facturilor”, a spus Mîța.

Autoritățile vor continua să compenseze cheltuielile pentru utilități

În sezonul rece va continua și sprijinul direct pentru populație la achitarea serviciilor comunale.

„Acționăm în ambele direcții — atât prin susținerea termoizolării, cât și prin sprijinul oferit la facturi, care va fi redus pe măsura creșterii veniturilor populației”, a subliniat secretarul de stat.