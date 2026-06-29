Sandu: Guvernul nu trebuie să se grăbească cu reforma fiscală.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că reforma fiscală este necesară, însă Guvernul ar trebui să își ia mai mult timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate înainte de aprobarea variantei finale.

Întrebată despre nemulțumirile provocate de proiectul reformei fiscale și solicitările unor voci din societate de a retrage sau regândi inițiativa, șefa statului a declarat că există elemente importante care trebuie păstrate, dar și prevederi ce necesită revizuire, transmite moldpres.md.

„Sunt elemente importante și reforma fiscală trebuie făcută, dar cred că Guvernul nu trebuie să se grăbească. Trebuie să ia o pauză, să analizeze foarte bine comentariile”, a declarat Maia Sandu.

Președinta s-a referit în special la discuțiile privind modificarea cotei TVA pentru medicamente, subliniind că Executivul nu dispune, în prezent, de un mecanism prin care să compenseze populației eventualele majorări de preț.

„Este adevărat că pentru medicamente Guvernul nu poate să livreze acum un mecanism prin care să le compenseze oamenilor această creștere. Și atâta timp cât nu are acest mecanism, nu are rost să crești TVA-ul la medicamente”, a afirmat șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, Ministerul Finanțelor a anunțat deja că această prevedere nu va mai face parte din reforma fiscală, iar cota redusă de TVA pentru medicamente va fi menținută.

Șefa statului a precizat că și alte articole din proiect trebuie analizate atent, astfel încât reforma să fie una echilibrată și aplicabilă.

„Sigur că, pe de o parte, vrem să facem lucrurile repede, pentru că avem multe lucruri de făcut, dar, pe de altă parte, aceasta este o reformă serioasă și eu cred că Guvernul trebuie să-și mai ia timp, să analizeze foarte bine toate aspectele și după asta să vină cu o variantă finală pe care să o propună pentru aprobare. Astăzi nu este gata”, a conchis Maia Sandu.

Reforma fiscală propusă de Guvernul Republicii Moldova pentru 2027 se află în prezent în etapa consultărilor publice și a generat dezbateri intense, în special privind unificarea cotei TVA și impactul asupra unor domenii precum agricultura, medicamentele și resursele energetice.

Printre principalele măsuri propuse se numără:

reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice de la 12% la 7% pentru veniturile anuale de până la un milion de lei și introducerea unei cote de 15% pentru veniturile care depășesc acest prag;

aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit al companiilor;

uniformizarea TVA la 20%, cu eliminarea cotelor reduse și introducerea unui mecanism de restituire rapidă și automatizată a TVA;

transformarea scutirii personale într-o plată lunară directă pentru familiile cu copii;

extinderea regimului de activitate independentă (freelance) și plafonarea unor taxe locale.

Mai multe organizații de afaceri și reprezentanți ai agricultorilor au solicitat revizuirea unor prevederi ale proiectului, în special cele privind TVA-ul aplicat anumitor produse și servicii. Totodată, autoritățile au anunțat că proiectul este încă deschis modificărilor în urma consultărilor.