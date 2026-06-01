Salariul minim ar putea deveni obiectul negocierilor colective.

Proiectul de lege învestește oficial sindicatele și patronatele cu dreptul de a purta negocieri colective pentru a stabili remunerațiile adaptate realităților economice specifice fiecărui sector sau fiecărei companii în parte. Documentul a fost deja înregistrat în Parlament și se află în prezent în proces de examinare în cadrul comisiilor permanente, informează logos-pres.md.

Aceste negocieri se vor desfășura prin încheierea de convenții și contracte colective de muncă, prin care angajatorii și reprezentanții salariaților vor stabili condițiile de salarizare în funcție de specificul activității. Statul va promova acest proces și va monitoriza rata de acoperire a negocierilor colective, iar în cazul în care aceasta va scădea sub pragul de 80%, Guvernul va fi obligat să intervină printr-un plan de acțiuni pentru susținerea creșterii acesteia.

Salariul minim aprobat prin hotărâre de Guvern va reprezenta doar baza, restul condițiilor și nivelurilor salariale urmând a fi determinate prin dialogul direct dintre părțile parteneriatului social, garantându-se astfel autonomia acestora în negocierea condițiilor de muncă și de trai.