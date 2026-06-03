Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 16.000 de lei.

Scăderea este legată de efectul bazei ridicate: la sfârșitul anului se plătesc în mod tradițional prime și bonusuri anuale, astfel că la începutul anului următor are loc o scădere sezonieră, informează logos-pres.md.

Potrivit datelor recente ale Biroului Național de Statistică (BNS), salariul mediu lunar brut a fost de 15.987,1 lei, în creștere cu 9,7% față de anul precedent și în scădere cu 2,3% comparativ cu trimestrul IV din 2025.

Totodată, salariul real a crescut cu 4,3% în termeni anuali. Indicele salariului real, ajustat cu inflația, a fost de 104,3% față de trimestrul I din 2025. Numărul mediu de angajați a crescut cu 1,7%. Salariul mediu pe economie pentru anul 2026 este prognozat la nivelul de 17.400 lei.

În echivalent dolar, salariul mediu în Moldova este de aproximativ 728 dolari, ceea ce plasează țara pe poziția 67 în lume.

Inegalitatea salarială pe ramuri

Cele mai mari salarii se mențin în sectoarele financiar și bancar, precum și al tehnologiei informației (IT), în timp ce în sectorul bugetar (educație, cultură) veniturile rămân modeste.

Valorile cele mai ridicate ale salariului mediu lunar în primul trimestru din 2026 au fost înregistrate de BNS în următoarele activități:

— informații și comunicații – 39.374,0 lei;

— activități financiare și de asigurări – 28.215,2 lei;

— producția și furnizarea de energie electrică, căldură, gaze, apă caldă și aer condiționat – 22.644,8 lei.

Valorile cele mai scăzute ale salariului mediu lunar pentru aceeași perioadă au fost în sectoarele:

— agricultură, silvicultură și pescuit – 10.246,0 lei;

— hoteluri și restaurante – 11.331,2 lei;

În sectorul bugetar, în primul trimestru din 2026, salariul mediu lunar a fost de 13.287,9 lei (cu 3,7% mai mult decât în primul trimestru din 2025), iar în sectorul real – 16.909,6 lei (cu 11,4% mai mult decât în primul trimestru din 2025).