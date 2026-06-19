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realitatea.md logorealitatea
19 Iunie 2026, 09:53
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Salariile șoferilor de taxi vor fi impozitate după reguli noi începând cu 1 iulie

Salariile șoferilor care activează în domeniul transportului de persoane în regim de taxi vor fi impozitate după reguli noi începând cu 1 iulie 2026. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

Salariile șoferilor de taxi vor fi impozitate după reguli noi începând cu 1 iulie.
Salariile șoferilor de taxi vor fi impozitate după reguli noi începând cu 1 iulie.

De la această dată va fi eliminat regimul fiscal special aplicat până acum conducătorilor auto din domeniul taxi, iar veniturile salariale ale acestora vor fi impozitate conform regimului fiscal general, transmite realitatea.md.

Astfel, angajatorii vor calcula, declara și achita impozitele și contribuțiile aferente salariilor șoferilor de taxi după aceleași reguli care se aplică și altor categorii de salariați.

Serviciul Fiscal precizează că luna iunie 2026 este ultima perioadă pentru care mai poate fi utilizat regimul fiscal special destinat șoferilor de taxi.

Totodată, autoritatea atrage atenția asupra termenelor de raportare. Darea de seamă TAXI18 pentru luna iunie a fost depusă până la 25 mai 2026, iar în luna iunie angajatorii nu trebuie să prezinte un nou raport, cu excepția situațiilor în care angajează șoferi noi după această dată și până la sfârșitul lunii.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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