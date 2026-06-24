Salariile angajaților din sectorul bugetar din Moldova ar putea crește cu 10-30% după reforma salarizării.

Salariile angajaților din sectorul public vor crește, în medie, cu 10%-30%, după intrarea în vigoare a noii Legi a salarizării, aflată în prezent în consultări publice.

Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, reforma urmărește reducerea dezechilibrelor salariale și va aduce majorări diferențiate pentru bugetari începând din această toamnă, cele mai mari creșteri fiind prevăzute pentru angajații cu venituri mai mici din educație, sănătate și personalul auxiliar, informează ipn.md.

„Ne dorim ca legea salarizării să fie în vigoare deja din toamnă, de la 1 septembrie, ca din octombrie deja efectele ei să fie resimțite. Majorările salariale vor fi între 10% și 30% pentru diferite categorii, în funcție de cât de corect au fost ajustate salariile în trecut”, a declarat ministrul finanțelor în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.

Potrivit lui, sistemul educației va fi printre principalele domenii avantajate de reforma salarială. „Pe domeniul educației salariile vor crește în medie cu 15%. Majoritatea sectoarelor vor avea parte de majorări. Nu vor fi aplicate majorări doar acolo unde au avut loc majorări în anii trecuți. Salariile miniștrilor, cu siguranță, nu vor crește, pentru că au existat majorări în anii precedenți”, a precizat Andrian Gavriliță.

Ministrul a mai spus că cele mai consistente creșteri salariale sunt prevăzute pentru angajații cu venituri mai mici din sectorul public, inclusiv pentru personalul tehnic și auxiliar. În domeniile sănătății și ordinii publice sunt planificate majorări cuprinse între 10% și 20%.

Proiectul noii Legi a salarizării se află în prezent în consultări publice. Autoritățile susțin că reforma are drept scop crearea unui sistem de remunerare mai echitabil și reducerea discrepanțelor salariale existente între diferite categorii de angajați din sectorul bugetar.