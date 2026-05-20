România strânge bani pentru achiziționarea Portului Giurgiulești.

Compania americană Franklin Templeton, administrator unic al Fondului Proprietatea (FP), și-a exercitat dreptul de preferință și a subscris 5,63 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, emise de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, informează logos-pres.md, citând profit.ro.

Plasamentul de 56,32 milioane lei (10,81 milioane euro) asigură partea de numerar necesară în operațiunea de majorare a capitalului social decisă la finalul lunii martie de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la compania care administrează Portul Constanța.

FP deține în această companie 20% din acțiuni, iar acționarul majoritar este statul român.

Necesitatea majorării capitalului a apărut în contextul finalizării de către companie a achiziției portului Giurgiulești, singurul acces fluvial al Republicii Moldova la Dunăre.

Totuși, după cum se arată în comunicatul FP pentru bursa de valori, administratorul fondului își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele legale necesare conform legislației în vigoare pentru a proteja interesele legitime ale fondului în legătură cu această majorare a capitalului social, invocând obiecțiile exprimate de reprezentanții Franklin Templeton după desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor pe această temă.

De fapt, FP a fost inițial împotriva acestei achiziții, cel puțin în forma în care se desfășoară. Și a exprimat acest punct de vedere în mod repetat și deschis.

Dar, se pare că tranzacția va fi totuși impusă, iar portul Giurgiulești va trece în proprietatea României.