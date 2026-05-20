PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
20 Mai 2026, 18:16
4 432
România strânge bani pentru achiziționarea Portului Giurgiulești

Fondul Proprietatea aduce un capital de peste 10 milioane euro în Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța” din fonduri proprii.

Compania americană Franklin Templeton, administrator unic al Fondului Proprietatea (FP), și-a exercitat dreptul de preferință și a subscris 5,63 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, emise de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, informează logos-pres.md, citând profit.ro.

Plasamentul de 56,32 milioane lei (10,81 milioane euro) asigură partea de numerar necesară în operațiunea de majorare a capitalului social decisă la finalul lunii martie de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la compania care administrează Portul Constanța.

FP deține în această companie 20% din acțiuni, iar acționarul majoritar este statul român.

Necesitatea majorării capitalului a apărut în contextul finalizării de către companie a achiziției portului Giurgiulești, singurul acces fluvial al Republicii Moldova la Dunăre.

Totuși, după cum se arată în comunicatul FP pentru bursa de valori, administratorul fondului își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele legale necesare conform legislației în vigoare pentru a proteja interesele legitime ale fondului în legătură cu această majorare a capitalului social, invocând obiecțiile exprimate de reprezentanții Franklin Templeton după desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor pe această temă.

De fapt, FP a fost inițial împotriva acestei achiziții, cel puțin în forma în care se desfășoară. Și a exprimat acest punct de vedere în mod repetat și deschis.

Dar, se pare că tranzacția va fi totuși impusă, iar portul Giurgiulești va trece în proprietatea României.

