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3 Iunie 2026, 11:00
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România încearcă să conteste achiziționarea portului moldovenesc Giurgiulești

Fondul Proprietatea, un fond de investiții românesc care deține 20% din acțiunile Administrației Porturilor Maritime Constanța, continuă lupta în instanță împotriva achiziționării portului Giurgiulești din Moldova.

România încearcă să conteste achiziționarea portului moldovenesc Giurgiulești.
România încearcă să conteste achiziționarea portului moldovenesc Giurgiulești.

Fondul Proprietatea a depus apel împotriva deciziei instanței, care anterior a respins anularea majorării capitalului social al Administrației Porturilor Maritime Constanța (CNAPM), relatează publicația Replica Online. Fondurile urmau să fie direcționate pentru achiziționarea operatorului portuar Giurgiulești din Moldova, informează logos-pres.md.

În martie 2026, acționarii CNAPM au aprobat majorarea capitalului social cu 281,6 milioane lei românești (62,2 milioane dolari) pentru finanțarea tranzacției în valoare de 65 milioane dolari. Decizia a fost susținută de statul român, care deține 80% din acțiunile companiei.

Fondul Proprietatea susține că nu a fost necesară o finanțare suplimentară, deoarece la sfârșitul anului 2025 CNAPM avea în conturi peste 880 milioane lei. De asemenea, fondul afirmă lipsa unei justificări economice pentru schema de finanțare aleasă și riscurile posibile din perspectiva regulilor UE privind ajutorul de stat.

Potrivit fondului, achiziția portului Giurgiulești creează riscuri economice și juridice pentru acționarii minoritari și poate duce la diluarea cotei lor în companie.

La 15 mai, instanța din Constanța a respins cererea ca neîntemeiată, însă la 27 mai Fondul Proprietatea a contestat această decizie la instanța de apel.

Sursă
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