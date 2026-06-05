România a început să extragă gaze din depozite pentru livrări către Moldova și Ungaria.

Motivul constă în reducerea temporară a producției interne, încetarea importului de gaze și necesitatea de a continua livrările către Republica Moldova și Ungaria, informează economedia.ro.

Potrivit datelor operatorului sistemului de transport gaze Transgaz, aproximativ 1,3 milioane de metri cubi de gaze au fost extrase din depozite și direcționate către sistemul național de transport. De obicei, în această perioadă a anului, depozitele se umplu în pregătirea sezonului rece, nu se golesc.

Această situație a apărut în contextul în care, de la începutul lunii, România a încetat importul de gaze, iar volumele producției interne au scăzut la aproximativ 20 de milioane de metri cubi pe zi, față de 24 de milioane obișnuite. Scăderea este legată de efectuarea lucrărilor planificate de reparații și întreținere la mai multe zăcăminte.

În același timp, România este obligată să își respecte contractele de export. Zilnic, către Moldova sunt livrați aproximativ 1,9 milioane de metri cubi de gaze, iar alte aproximativ 1,8 milioane de metri cubi sunt direcționați către Ungaria.

Pentru Moldova, dependența de gazul românesc rămâne totală. Mai mult, rețeaua moldovenească de transport gaze este de asemenea gestionată de compania română Transgaz.

Cu toate acestea, autoritățile române subliniază că situația actuală este temporară. Din 2027, România plănuiește să înceapă extracția industrială de gaze din zăcămintele din Marea Neagră. Se așteaptă ca acest proiect să crească semnificativ producția internă și în următorii ani să aproape dubleze volumele actuale de extracție, transformând țara într-unul dintre marii exportatori de gaze din regiune.