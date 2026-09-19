Rolul farmaciilor în sistemul de sănătate se va extinde.

Ministerul Sănătății va putea efectua, prin intermediul farmaciilor, vaccinarea, testarea rapidă pentru anumite boli infecțioase și alte proceduri medicale preventive.

Această posibilitate este prevăzută în proiectul noii Legi privind activitatea farmaceutică. Documentul conține baza juridică pentru extinderea rolului farmaciilor în sistemul de sănătate și o serie de inovații, scrie logos-pres.md

Astfel, este prevăzută crearea unor centre regionale de dozare după modelul hub-and-spoke. În cadrul acestora va fi posibilă dozarea, etichetarea și ambalarea medicamentelor în baza unor rețete nominale, inclusiv repetate, pentru farmaciile afiliate. Astfel de centre nu vor putea elibera medicamente pacienților, deoarece farmacia va rămâne responsabilă de verificarea rețetei, consiliere și eliberarea medicamentului.

O altă inovație va fi recunoașterea în Moldova a rețetelor eliberate în țările UE, dacă medicamentul este autorizat pentru comercializare pe piața moldovenească.

Cu excepția medicamentelor supuse unui regim special de prescriere și control. În plus, farmaciile comunitare vor fi obligate să preia gratuit de la populație medicamentele expirate și neutilizate. Aceste deșeuri vor trebui păstrate separat, evidențiate și predate operatorilor autorizați pentru distrugere. Va fi interzisă aruncarea medicamentelor împreună cu deșeurile menajere sau deversarea lor în canalizare. Modul de finanțare a colectării, transportării și distrugerii deșeurilor farmaceutice va fi stabilit de Guvern.

Sprijinirea farmaciilor rurale urmează să fie asigurată prin mecanisme separate de finanțare, facilități tarifare sau plata serviciilor farmaceutice, fără majorarea adaosurilor pentru locuitorii din mediul rural.