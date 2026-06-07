Rezervele valutare „se mențin” datorită ajutorului financiar al UE.

Comparativ cu aprilie 2026, când volumul rezervelor era de 5.209,83 milioane de euro, s-a înregistrat o scădere de 21,56 milioane de euro, transmite logos-pres.md.

Scăderea activelor oficiale de rezervă în mai a fost cauzată în principal de obligațiile financiare interne și de serviciul sezonier al datoriei externe. Potrivit datelor oficiale ale BNM, factorii cheie ai modificării soldului au fost în principal plățile pentru datoria externă în sumă de 30,07 milioane de euro și ieșirea netă a rezervelor valutare obligatorii ale băncilor licențiate în valoare de 20,42 milioane de euro.

Scăderea volumului total al activelor a fost parțial compensată de încasările interne și venituri. Profitul investițional și intrarea netă în sumă de 35,81 milioane de euro au fost obținute de Banca Națională prin profitul din administrarea rezervelor valutare, precum și alte încasări nete în conturile regulatorului (diferența dintre scăderea totală și suma tuturor factorilor de ieșire).

În mai, în conturile valutare ale BNM în favoarea Guvernului (pentru proiecte investiționale și pentru gestionarea programelor de asistență externă) din intrarea netă au intrat puțin peste 4 milioane de euro fonduri donatoare. De la începutul anului 2026, activele oficiale de rezervă ale Moldovei au crescut cu 84,00 milioane de euro (de la 5.104,27 milioane de euro la 31 decembrie 2025 până la 5.188,27 milioane de euro la 29 mai 2026).

Dinamica modificării volumelor rezervelor pe luni ale anului curent demonstrează un caracter ondulatoriu: vârful creșterii rezervelor a fost la sfârșitul lunii martie (+246,85) și a fost cauzat de sprijinul bugetar al Comisiei Europene (+173,22 milioane). În aprilie, scăderea volumelor a fost influențată în principal de fluctuațiile cursului de schimb – deprecierea valutelor față de euro (-40,69 milioane).

În ciuda scăderii indicatorilor în lunile de primăvară (aprilie și mai), datorită tranșei mari de asistență financiară din martie din partea UE, dinamica generală a celor cinci luni rămâne pozitivă.