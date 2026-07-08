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ipn
8 Iulie 2026, 11:02
3 378
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Rezervele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei au depășit 5,2 miliarde de euro

Rezervele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la sfârșitul lunii iunie au fost de 5,216 miliarde de euro, în creștere cu 27,82 milioane de euro față de sfârșitul lunii mai, când erau de 5,188 miliarde de euro.

Rezervele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei au depășit 5,2 miliarde de euro.
Rezervele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei au depășit 5,2 miliarde de euro.

Potrivit BNM, creșterea rezervelor se datorează în principal întăririi cursului de schimb al valutelor din componența rezervelor valutare față de euro, ceea ce a contribuit la o majorare de 38,79 milioane de euro. De asemenea, veniturile din gestionarea rezervelor valutare au fost de 12,64 milioane de euro, scrie ipn.md.

La alte încasări au fost incluse încasările către Ministerul Finanțelor în sumă de 3,95 milioane de euro, dintre care 1,52 milioane de euro au fost credite și granturi pentru proiecte investiționale, iar 2,43 milioane de euro – încasări nete în conturile Oficiului de Administrare a Programelor de Asistență Externă.

În același timp, activele oficiale de rezervă au scăzut din cauza plăților pentru serviciul datoriei externe de stat în sumă de 20,52 milioane de euro, precum și a plăților Ministerului Finanțelor în sumă de 7,95 milioane de euro.

Reducerea rezervelor a fost determinată și de reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul investițional în sumă de 1,28 milioane de euro și de ieșirea netă de fonduri legată de rezervele valutare obligatorii ale băncilor licențiate în sumă de 0,16 milioane de euro. Alte ieșiri nete au constituit 0,08 milioane de euro.

Sursă
ipn
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