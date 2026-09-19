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19 Septembrie 2026, 17:00
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Retragerile de numerar din sistemul bancar au depășit în august volumul încasărilor cu 20 de milioane de lei

Rapoartele periodice ale Băncii Naționale confirmă o tendință deja conturată: cererea de numerar rămâne ridicată pe fondul vacanțelor sezoniere și al activității comerciale, iar banii cash revin în sistem cu întârzieri.

Ieșirea numerarului din sistemul bancar în august a depășit volumul încasărilor cu 20 de milioane de lei.
Ieșirea numerarului din sistemul bancar în august a depășit volumul încasărilor cu 20 de milioane de lei.

În pofida creșterii plăților fără numerar (în lunile precedente, plățile online cu cardul depășeau volumele retragerilor de la bancomate), cetățenii continuă să retragă regulat sume semnificative din conturi, scrie  logos-pres.md

De exemplu, în iunie și iulie, doar prin bancomate au fost retrase sume record — circa 7,5–7,6 miliarde de lei lunar. 

Acestea sunt valori de vârf, care au repetat maximul absolut din decembrie anul trecut, când, în mod tradițional, se înregistrează o cerere record pentru „cash” înaintea sărbătorilor de iarnă. În plus, băncile comerciale respectă strict regulile privind confirmarea legalității sumelor mari în cazul transferurilor fără numerar sau al alimentării depozitelor. Pentru mulți cetățeni este mai simplu să opereze cu numerar, pentru a evita birocrația. 

Potrivit datelor BNM, volumul retragerilor de numerar din casieriile bancare în august 2026 a constituit 17,008 miliarde de lei, iar volumul încasărilor de numerar – 16,988 miliarde de lei. Orice zvonuri sau discuții reale despre reforme în domeniul impozitării dobânzilor la depozite îi determină pe deponenți să-și retragă banii de la ghișee. 

Volumul principal al încasărilor în casieriile băncilor este asigurat, în mod tradițional, de comerțul cu amănuntul, care generează până la 61–62% din întregul flux de numerar. Veniturile din vânzarea bunurilor de consum au constituit în august 10,446 miliarde de lei (61,5% din suma totală), cu 177 milioane de lei (+1,7%) mai mult decât în anul precedent, informează BNM.

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