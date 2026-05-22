Restituirea TVA pentru agricultori generează îngrijorări privind apariția unor scheme ilegale.

Potrivit acestuia, problema apare din cauza diferenței dintre TVA-ul achitat de agricultori la procurarea materiilor prime și TVA-ul aplicat la vânzarea producției agricole. Economistul a explicat că un agricultor poate plăti în avans statului un milion de lei TVA pentru achizițiile sale, însă ulterior, la comercializarea produselor, poate recupera doar 800 de mii de lei, în timp ce diferența de 200 de mii rămâne blocată în contul TVA, transmite bani.md.

„Agricultorul acumulează aceste sume în fiecare an și, spre deosebire de alte domenii, nu poate scoate acești bani”, a explicat Ioniță.

Economistul susține că în economie s-au acumulat deja sume foarte mari de bani blocate în conturile TVA ale agricultorilor. Deși nu a prezentat cifre oficiale, el a afirmat că este vorba despre sute de milioane de lei.

În aceste condiții, spune Ioniță, unii agenți economici ajung vulnerabili în fața schemelor ilegale. Potrivit lui, apar firme-fantomă care efectuează tranzacții fictive pentru a recupera banii blocați.

„Omul își poate întoarce banii care statul i-i datorează doar printr-o formă criminală. În mod legal nu poate”, a declarat economistul.

Ioniță a criticat și modificările legislative introduse în 2023 privind restituirea TVA pentru agricultorii care au o pondere majoritară a activității în agricultură. El spune că acestea au generat noi probleme și a dat exemplul agricultorilor care, pe lângă cultivarea terenurilor, prestează și servicii agricole pentru alți producători și riscă să nu mai beneficieze de restituirea TVA.

Totodată, economistul a atras atenția asupra situațiilor în care statul blochează conturile agricultorilor pentru datorii fiscale, deși în același timp are obligații financiare față de aceștia prin TVA-ul acumulat.

În opinia sa, lipsa unui mecanism eficient de compensare între obligațiile reciproce ale statului și companiilor generează distorsiuni și alimentează economia subterană.