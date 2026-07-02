Republica Moldova va schimba automat mai multe categorii de date financiare cu alte țări.

Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile omoloage din diferite țări.

Posibilitatea va fi oferită după ce joi, 2 iulie, Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens.

Deputata Victoria Belous a declarat, la ședința Parlamentului, că inițiativa a fost elaborată în baza amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la 26 ianuarie curent și ratificat recent de Parlament, transmite moldpres.md.

Documentul reglementează noile categorii de informații ce vor fi schimbate între autoritățile competente din statele membre ale Forumului Global OCDE și prevede că transmiterea datelor de către societățile de monedă electronică către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Acordului, nu constituie o încălcare a secretului profesional.

Noile norme de raportare și precauție vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar entitățile vizate vor aplica cerințele actualizate și vor raporta informațiile corespunzătoare începând cu anul 2028.

Republica Moldova este membră a Forumului Global OCDE din 2016. În acest context, țara noastră şi-a asumat angajamentul de implementare a celor două standarde internaționale privind transparența şi schimbul de informații fiscale: schimbul de informații la solicitare (EOIR) şi schimbul automat de informații privind conturile financiare (AEOI), obiectiv ce a fost stabilit în documentele de politici naționale. Acordul care se referă la schimbul automat de date a fost ratificat în 2022.