Republica Moldova și Comisia Europeană discută reformele și investițiile în cadrul Planului de creștere economică.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, a avut, pe 25 septembrie, o întrevedere oficială cu Adrienn Király, directoarea Direcției Generale Extindere și Vecinătate Estică a Comisiei Europene.

Discuțiile au vizat progresele în implementarea reformelor și investițiilor prevăzute de Planul de creștere economică, precum și prioritățile pentru perioada următoare în contextul apropierii economice a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, transmite noi.md

Discuțiile s-au concentrat pe progresele în implementarea reformelor și investițiilor prevăzute de Planul de creștere economică al Republicii Moldova, precum și pe prioritățile pentru perioada următoare în contextul apropierii economice de Uniunea Europeană.

„Vrem ca reformele să ducă la reducerea birocrației, creșterea investițiilor și crearea de noi oportunități pentru companiile din Republica Moldova. Planul de creștere economică ne ajută să accelerăm aceste schimbări și să pregătim economia pentru integrarea în piața unică europeană”, a declarat ministrul Claudiu Năsui.

Reforma întreprinderilor de stat a ocupat un loc central pe agenda discuțiilor. Acestea vor fi transformate în societăți pe acțiuni, iar pentru companiile administrate de Agenția Proprietății Publice va fi creată o structură de holding. Pentru a garanta că schimbările nu vor rămâne o simplă formalitate, guvernanța corporativă va fi consolidată prin membri independenți în consiliile de administrație și profesionalizarea managementului – un proces care va continua până în 2027.

Pe lângă optimizarea sectorului public, ministerul își propune să simplifice activitatea antreprenorilor. Pentru microîntreprinderi este examinată reducerea procedurilor și cerințelor administrative în etapa inițială a activității, precum și simplificarea accesului la servicii. Pentru atingerea acestui obiectiv, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului va funcționa în calitate de instituție financiară de dezvoltare, iar digitalizarea serviciilor pentru afaceri va continua.

Simplificarea mediului de afaceri trebuie să fie însoțită de condiții favorabile pentru investiții. De aceea, părțile au subliniat necesitatea unor reguli clare și previzibile pentru investitori și creșterea numărului de proiecte în pregătire, inclusiv Moldova High Tech Park. Pentru asigurarea finanțării acestor proiecte, a fost discutată dezvoltarea pieței de capital, inclusiv prin accesul la piețele europene. De asemenea, au fost analizate regulile privind achizițiile publice, care pot accelera sau încetini implementarea proiectelor investiționale.

„Implementarea reformelor prevăzute de Planul de creștere este esențială pentru consolidarea economiei Republicii Moldova și apropierea de piața unică europeană. Comisia Europeană va continua să sprijine Moldova în realizarea acestor obiective”, a declarat Adrienn Király.

În plus, pentru stimularea creșterii economice, vor fi evaluate și orientate spre domeniile cu cel mai mare potențial programele de ajutor de stat, precum IT, industriile emergente și turismul, în special cel cultural, vitivinicol și medical.

La finalul întâlnirii, ministrul Claudiu Năsui a reconfirmat angajamentul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de a continua reformele și investițiile prevăzute de Planul de creștere, cu accent pe competitivitatea economiei, dezvoltarea sectorului privat și transformarea digitală. Discuțiile au reconfirmat încă o dată că parteneriatul cu Comisia Europeană este esențial pentru integrarea economiei moldovenești în piața unică a Uniunii Europene.