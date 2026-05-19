19 Mai 2026, 14:31
Republica Moldova s-a clasat sub Cuba și Gabon în clasamentul global al reputației

Republica Moldova a ocupat locul 95 în clasamentul mondial al reputației internaționale pentru anul 2026, situându-se în urma mai multor țări din regiune și în a doua jumătate a listei globale.

Despre acest lucru se menționează în noul raport Global Nations Reputation Index 2026, pregătit de CEOWORLD Magazine, informează bani.mdю

Potrivit studiului, Moldova a obținut 56,91 puncte și s-a situat între Armenia (locul 93) și Jamaica (locul 96). În același timp, țara este depășită și de Georgia, care a ocupat locul 85 cu un scor de 60,94 puncte. În special, Gabon și Cuba au obținut scoruri de 58,8 și respectiv 58,1, ceea ce este mai mare decât cel al Moldovei.

În raport au fost analizate 197 de economii ale lumii pe baza a 50 de indicatori și 10 dimensiuni cheie, inclusiv nivelul de încredere, respectul internațional, calitatea guvernării, inovațiile, etica, sustenabilitatea și coeziunea socială.

În fruntea clasamentului global s-a situat Singapore cu 97,83 puncte, urmat de Elveția și Irlanda. Autorii studiului subliniază că reputația unei țări devine un factor strategic care influențează investițiile străine, fluxurile comerciale, turismul și influența diplomatică.

„Reputația unei țări nu mai este o idee abstractă. A devenit un factor măsurabil al competitivității, influenței și prosperității”, se arată în analiza CEOWORLD.

În raport se subliniază că statele cu o reputație ridicată atrag mai ușor capital, investiții și încredere, iar percepția globală a devenit o nouă formă de „putere blândă” în competiția dintre economii.

bani.md
