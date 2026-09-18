Republica Moldova a primit permisiunea României pentru logistică prin sectorul „Mila 72”

Autoritățile și operatorii de pe piața agroalimentară din Moldova au parcurs o etapă importantă în procesul de deblocare a fluxurilor logistice de mărfuri pe Dunăre.

Partea moldovenească a primit acordul Autorității Navale Române (Autoritatea Navală Română) pentru efectuarea operațiunilor de transbordare în zona „Mila 72”, în apropierea Portului Giurgiulești – „cu respectarea unei serii de condiții obligatorii privind siguranța navigației, efectuarea operațiunilor de transbordare și staționarea navelor la ancoră”, scrie logos-pres.md.

Anterior s-a relatat că Asociația Exportatorilor de Cereale Agrocereale le-a propus transportatorilor de mărfuri și autorităților țării să analizeze posibilitatea utilizării pentru încărcarea navelor a zonei de ancorare „Mila 72”, în apropierea portului, drept soluție temporară într-o situație de urgență. Totuși, pentru legalizarea acestei practici era necesară aprobarea Comisiei Europene.

Reprezentanții acesteia au fost, în general, de acord cu ideea. Acum a fost obținut și acordul structurii de stat competente din România. Următoarea etapă este elaborarea procedurilor tehnice și operaționale. Autoritățile competente ale Republicii Moldova le vor desfășura împreună cu organizația de profil din România (Căpitănia Zonală Galați). Acestea urmează să stabilească cerințele pentru organizarea în siguranță a transbordării mărfurilor de la mal către nave și a traficului acestora în zona „Mila 72”.

După finalizarea acestor proceduri tehnice, transbordarea suplimentară a mărfurilor în apropierea Giurgiuleștiului poate începe deja.

„Este important să fie respectată cu exactitate și responsabilitate succesiunea etapelor de legalizare a acestui proiect; ne apropiem de ultima dintre ele, iar aici există un merit considerabil al conducerii Ministerului Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, administrațiilor maritime ale Republicii Moldova și României, menționează directorul Agrocereale, Iurie Rija. Sper că în curând va apărea un mesaj potrivit căruia operatorii de pe piața regională de cereale vor avea acces la o nouă rută într-un «punct îngust» al navigației pe sectorul Dunăre–Marea Neagră”.