ipn
28 Mai 2026, 14:00
Republica Moldova a primit 477 de milioane de euro din Planul de creștere economică

Republica Moldova a primit până acum 477 de milioane de euro din Planul de creștere economică, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, oferit de Uniunea Europeană.

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari.

Potrivit oficialului, pentru accesarea următoarei tranșe de finanțare, este necesară darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești-Chișinău, transmite IPN.

Potrivit deputatului PAS, fondurile europene deja transferate sunt direcționate către mai multe domenii strategice pentru dezvoltarea țării.

„Din Planul de creștere, Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene 477 de milioane de euro. Sunt bani care merg în infrastructură, în programe pentru business. Este vorba și de domeniul educației, sănătății. Banii vin în bugetul de stat și din bugetul de stat sunt finanțate programe”, a spus Marcel Spatari în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană” de la postul public de televiziune.

Deputatul a menționat că accesarea fondurilor europene este condiționată de implementarea unor reforme și proiecte concrete asumate de autorități. Una dintre condiționalități este darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești-Chișinău, considerată esențială pentru securitatea energetică a țării.

„Când vorbim de absorbția fondurilor europene trebuie să facem niște reforme foarte concrete. De exemplu, să dăm în exploatare linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău. Linia a fost construită, dar mai sunt probleme tehnice. Așteptăm și noi să fie dată în exploatare. Când va fi dată în exploatare, va veni și tranșa aferentă”, a mai spus deputatul.

Sursă
ipn
