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libertv
17 Iunie 2026, 16:54
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Reprezentanții sectorului construcțiilor, despre reforma fiscală: Locuințele ar putea deveni și mai scumpe

Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor și Producătorilor de Materiale de Construcție „CONDRUMAT” a criticat proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

Reprezentanții sectorului construcțiilor, despre reforma fiscală: Locuințele ar putea deveni și mai scumpe.
Reprezentanții sectorului construcțiilor, despre reforma fiscală: Locuințele ar putea deveni și mai scumpe.

Totodată reprezentanții federației au cerut Guvernului și Parlamentului să suspende promovarea acestuia.

Potrivit unei declarații oficiale emise de federație, modificările propuse de Ministerul Finanțelor sunt promovate „fără prezentarea unei evaluări economice complete privind impactul acestora asupra sectorului construcțiilor, investițiilor private, industriei materialelor de construcții și dezvoltării mediului antreprenorial”, informează libertv.md.

Ce măsuri îi nemulțumesc pe constructori?

Reprezentanții CONDRUMAT susțin că documentul depășește sfera unei simple intervenții fiscale și va lovi direct în buzunarele cetățenilor. Printre cele mai controversate măsuri menționate se numără:

  • Eliminarea scutirii de TVA la livrarea locuințelor;
  • Majorarea impozitului pe creșterea de capital la 15% din totalul creșterii;
  • Impozitarea cu 15% a creșterii de capital din vânzarea locuințelor proprii (pentru sumele care depășesc 1 milion de lei);
  • Creșterea impozitului pe dividende.

„Aceste măsuri vor afecta consumatorul final, care va achita un preț majorat per metru pătrat, dar și vor periclita dezvoltarea industriei de construcții, mai ales pe segmentul rezidențial”, avertizează federația.

Patronatul mai subliniază că noile reguli vor descuraja investițiile imobiliare, vor reduce volumul lucrărilor și vor afecta industria materialelor de construcții, generând un efect în lanț asupra locurilor de muncă. În acest sens, CONDRUMAT cere autorităților să oprească procesul legislativ până la realizarea unei evaluări economice independente și să publice calculele care au stat la baza acestor propuneri.

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se află în prezent în proces de consultare publică. Documentul prevede, de asemenea, aplicarea cotei de 0% pentru profitul reinvestit și extinderea regimului de activitate independentă.

Tot astăzi, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări că reforma nu are scopul de a împovăra populația. Oficialul a declarat că eventualele ajustări de prețuri, provocate de uniformizarea TVA la cota standard de 20%, vor fi compensate prin măsuri de sprijin social din partea Guvernului.

Sursă
libertv
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