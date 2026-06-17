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17 Iunie 2026, 18:35
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Reparația podului peste râul Lunguța din raionul Taraclia va fi finalizată în 2027

Reparația capitală a podului peste râul Lunguța, situat în apropierea satului Corten din raionul Taraclia, a fost realizată în proporție de aproximativ 40% din volumul lucrărilor planificate.

Reparația podului peste râul Lunguța din raionul Taraclia va fi finalizată în 2027.
Reparația podului peste râul Lunguța din raionul Taraclia va fi finalizată în 2027.

Podul se află pe traseul național R37 Ceadîr-Lunga – Taraclia – R32 și a fost construit în anii 1970. Modernizarea sa are ca scop creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de circulație în regiune, transmite rupor.md.

Până în prezent, constructorii au demontat complet structura veche, inclusiv gardurile metalice, stratul de asfalt, plăcile trotuarului, grinzile și stâlpii. De asemenea, au fost efectuate lucrări importante de consolidare a fundației, inclusiv instalarea a 56 de piloți și întărirea pilelor podului.

Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, pe șantier lucrează zilnic peste zece specialiști, iar tehnica de construcții necesară este utilizată. În prezent se desfășoară lucrări de amenajare a patului de piatră spartă, armare și betonare a unuia dintre stâlpi. Următoarea etapă va consta în montarea coloanelor prefabricate din beton armat.

Costul total al proiectului este de 15,7 milioane de lei. Până acum au fost efectuate lucrări în valoare de aproximativ 5,8 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 37% din valoarea contractului.

Conform planurilor autorităților, reconstrucția ar trebui să fie finalizată în aprilie 2027. Pe perioada lucrărilor, traficul este organizat pe un traseu ocolitor. Șoferii sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare din zona șantierului.
Reparația podului peste râul Lunguța din raionul Taraclia va fi finalizată în 2027

Reparația podului peste râul Lunguța din raionul Taraclia va fi finalizată în 2027

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